"อิ๊งค์" DIYนำผ้าย้อมครามดอนกลอย สกลฯ มาตัดเป็นเสื้อโค้ท ใส่ระหว่างปฎิบัติหน้าที่เมืองซูริค สวิส

วันนี้ (4มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้คณะทำงานนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้โพสภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อคลุม ผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส โดยนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เสื้อที่ใส่นี้เป็นผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย เอาไปตัดเป็นเสื้อโค้ท อุ่นเลย สวยงาม และชอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสานการบิน Swiss Air ไปยังนครซูริก สมาพันธรัฐสวิส พร้อมกันนี้ได้พบหารือกับนาย Stefan P. Butz ผู้บริหารบริษัท DKSH Holding Ltd. ณ โรงแรม Mandarin Oriental Savoy Zurich สมาพันธรัฐสวิส และเดินทางต่อไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว ITB Berlin 2025 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมใช้โอกาสนี้พบหารือนักธุรกิจชั้นนำระหว่างวันที่ 3-8 มีนาคม 2568โดยในวันพรุ่งนี้ (5 มีนาคม 2568) นายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงคูหา Thailand Stand ในงาน ITB Berlin 2025 ที่ Messe Berlin, Hall 26 B โดยมีนายสรวงศ์ เทียนทอง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะให้การต้อนรับ จากนั้น-นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงาน The Amazing Thailand Networking Event at ITB 2025ณ ห้อง A1 ชั้น ๑ อาคาร City Cube Berlinและนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดงาน The Amazing Thailand Networking Event at ITB 2025 ต่อด้วย Keynote Speech โดยนายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร