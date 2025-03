ครม.อนุมัติร่างผลลัพธ์การประชุม กมธ.สถานภาพสตรีสมัยที่ 69

วันนี้(3 มี.ค.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568) คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัยที่ 69 (Commission on the Status of Women-CSW69) (การประชุม CSW69) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม CSW69 ให้การรับรอง (adopt) ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม CSW69 ระหว่างวันที่ 10 - 21 มีนาคม 2568 ซึ่งจะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม CSW69 ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การประชุม CSW69 จะมีการเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้การรับรอง โดยไม่มีการลงนามในวันที่ 10 มีนาคม 2568 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้1)ร่างปฏิญญาทางการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 (Political Declaration on the Occasion of the Thirtieth Anniversary of the Fourth World Conference on Women)2)ร่างแผนงานระยะหลายปีของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Multi-year Programme of Work of the Commission on the Status of Women)โดยการให้ความเห็นชอบต่อร่างดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย ไม่มีผลผูกพันในเชิงงบประมาณ โดยเป็นการย้ำเจตจำนงและความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมมือกับนานาชาติ เสริมสร้างความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งต่อประเด็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรีระดับโลกทั้งนี้ การประชุม CSW69 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามการดำเนินการตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี และในทุก ๆ 5 ปี จะมีการจัดประชุมเพื่อรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมใหม่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศภาคีสมาชิกในการดำเนินงานด้านความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังของสตรี ซึ่งไทยได้เข้าร่วมการประชุมมาอย่างต่อเนื่อง