รักไร้พรมแดน ควันหลงวาเลนไทน์ เชียงใหม่ จัดสุดยิ่งใหญ่ พรรคก้าวอิสระ หนุน "วิวาห์บนหลังช้าง"ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ควันหลงวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2568 วานนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสมรสเท่าเทียมอย่างยิ่งใหญ่ สุดอลังการ ด้วยการจัดพิธีแต่งงานบนหลังช้าง พร้อมจดทะเบียนสมรส ซึ่งถือเป็นการต้อนรับและเฉลิมฉลองหลังจากที่กฎหมายสมรสเท่าเทียม ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยใช้สถานที่ ที่ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง ร่วมกับอำเภอแม่แตง และปางช้างแม่แตง มูลนิธิเอ็มพลัส M Plusพร้อมคณะทำงานชมรม Change Together by มาดามหยก และทีมพรรคก้าวอิสระ (พรรค INDY) นำโดย นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก ผู้สนับสนุนสำคัญ มาร่วมอวยพรคู่สมรสด้วย ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อย่างไรก็ตาม พิธีสมรสเท่าเทียมครั้งนี้มีคู่สมรสเท่าเทียม LGBTQ+ 4 คู่ และคู่สมรสต่างชาติชายหญิง อีก 1 คู่ รวมถึงคู่สมรสชาติพันธุ์มูเซอและลาหู่อีก 1 คู่ ถือเป็นพิธีมงคลสมรสแบบไร้พรมแดนตามแนวคิดการจัดงานพิธีสมรสเท่าเทียมในครั้งนี้ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข และรอยยิ้มของคู่รักที่มาร่วมงานในวันนี้ ร่วมถึงแขกรับเชิญเองก็ตื่นเต้นที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงาน และเห็นขบวนของช้างที่เดินเรียงแถวกันมา อย่างน่ารัก และอบอุ่นหัวใจเป็นอย่างมากเมื่อขบวนแห่คู่สมรสบนหลังช้างมาถึงปางช้างแม่แตงได้มีการฟ้อนรำต้อนรับคู่สมรส และมีพิธีฮ้องขวัญผูกข้อมือสู่ขวัญตามแบบล้านนาประเพณี โดยนายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีโดยนางสาวกชพร เวโรจน์ หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ ( พรรค Indy ) ได้อวยพร และยินดีกับคู่สมรส ทุกคู่พร้อมกล่าวว่า หยก และ INDY Team พรรคก้าวอิสระ ผลักดันและสนับสนุน ให้เกิดความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความขัดแย้งในสังคม มาโดยตลอด ดีใจมากที่ได้เห็นประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางกฎหมาย สามารถก้าวสู่ความเท่าเทียมของคนไทยทุกคนได้ และถือว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีในระดับนานาชาติในเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมหลังการออกกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาด้านนายวุฒิพงษ์ ถายะพิงค์ ประธานมูลนิธิเอ็มพลัส M Plus ร่วมกล่าวอวยพรคู่สมรส และได้พูดถึงการสมรสเท่าเทียมที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายวันที่ 23 มกราคม 2568 เป็นวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ มอบสิทธิให้กับบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเพศใดสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย และได้แสดงความยินดีกับทุกคู่สมรสในวันนี้สำหรับอำเภอแม่แตง เป็นอำเภอที่มีช้างบ้านอยู่เป็นจำนวนมากอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งนายกิตติราช ชัยเลิศสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง ได้มองเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อให้เกียรติ และแสดงความยินดีกับคู่สมรสเพศเดียวกันอีกด้วย