ครม.รับทราบผลการไปราชการที่ประเทศอิตาลี ของกระทรวงเกษตรฯ 13-19 ต.ค.2567

นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลี (อิตาลี) ระหว่างวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2567 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุดได้ ดังนี้1.1 การลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเกษตร [International Fund for Agricultural Development (IFAD)]1 ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคของ IFAD สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ) ประเทศไทย (ไทย) (ข้อตกลงฯ) ณ สำนักงานใหญ่ IFAD กรุงโรม อิตาลี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธาร IFAD ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งประธาน IFAD ได้แสดงความขอบคุณ กษ. ที่ร่วมผลักดันให้ไทยเป็นที่ตั้งสำนักงาน IFAD ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพียงหนึ่งเดียว เนื่องจากเห็นว่าไทยเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของเอเชีย มีบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร และพร้อมที่จะดำเนินการแปลกเปลี่ยนความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การลงนามในข้อตกลงฯ ทำให้กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ตั้งหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติด้านอาหารและการเกษตรครบทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ [FOOD and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)] โครงการอาหารโลก World Food Program (WFP)] และ IFAD เช่นเดียวกับกรุงโรม21.2 การประชุมอาหารโลก [World Food Forum (WFF) 2024] ณ สำนักงานใหญ่ FAO ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ อาหารที่ดีกว่าเพื่อทุกคนทั้งในวันนี้และอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุมย่อยภายใต้การประชุม WFF ดังนี้1.2.1 การประชุม WFF 2024 ในพิธีการประชุมดังกล่าว ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้นำระดับสูงของนานาประเทศ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการที่จัดขึ้นคู่ขนาน ได้แก่ (1) การประชุมเยาวชนโลกเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเยาวชน (2) การประชุมความร่วมมือด้านการลงทุนของ FAO เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในประเด็นที่มีความเร่งด่วนหรือความสนใจร่วมกัน เพื่อขจัดความยากจน ลดจำนวนผู้หิวโหย โดยเฉพาะในพื้นที่ชทบท และ (3) การประชุมด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของ FAO เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการใช้นวัตกรรมเพื่อพริกโฉมระบบเกษตรและอาหาร และต่อมาในพิธีเปิดการประชุม WFF 2024 ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวในหัวข้อวิสัยทัศน์ด้านระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานของไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 เช่น ไทยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพื่อให้มั่นใจว่าไทยเป็นผู้นำด้านเกษตรและอาหารและเป็นครัวสีเขียวของโลก ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้นำประเทศและนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (ไทยโดย กษ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ FAO) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2567 ณ กรุงเทพฯ31.2.2 การประชุมความร่วมมือด้านการลงทุนของ FAO ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืน และการดำเนินงานของไทยร่วมกับผู้แทน เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสภาเศรฐกิจโลก โดยได้มีการเน้นย้ำว่า ไทยกำลังเร่งปรับเปลี่ยนระบบเกษตรและอาหารเพื่อความยั่งยืน เพิ่มรายได้ และสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรผ่านการใช้นวัตกรรมเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ยังได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาผ่านกลไกการลงทุนและความร่วมมือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืน1.3 การประชุมหารือทวิภาคี เช่น1.การประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอธิปไตยทางอาหารและป่าไม้อิตาลี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2567 โดยขอให้ฝ่ายอิตาลีมั่นใจต่อการสานต่อการดำเนินงานของฝ่ายไทยที่ยังคงตั้งมั่นในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ขอรับการสนับสนุนจากอิตาลีเพื่อผลักดันการดำเนินการเคลื่อนย้ายม้าจากไทยไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากองค์กรสุขภาพสัตว์โลกได้รับรองให้ไทยเป็นประเทศปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 และไทยหวังว่าอิตาลีจะช่วยผลักดันให้สหภาพยุโรปคืนสถานะให้กับไทยภายในปีนี้ เพื่อให้นักกีฬาสามารถนำม้าจากสหภาพยุโรปเข้ามาแข่งในไทยในห้วงเดือนธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ฝ่ายอิตาลีได้รับทราบประเด็นดังกล่าวและจะติดตามการดำเนินงานของสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิด2. การประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ภายใต้ประเด็นความร่วมมือด้านการเกษตรของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตร (ดำเนินการประชุมมาแล้ว 4 ครั้ง) และกรอบการประชุมระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นต้น ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมุ่งดำเนินนโยบาย/มาตรการที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เช่น การขนส่งทุเรียนไทยโดยใช้เส้นทางผ่าน สปป. ลาวไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และ3. การประชุมหารือทวิภาคีกับสภาเศรษฐกิจโลก [World Economic Forum (WEF)] ในวันที่ 16 ตุลาคม 2567 โดยฝ่าย WEF ได้กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์และนโยบายสนับสนุนการลงทุนภาคเกษตรไทย และได้นำเสนอการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนข้อริเริ่มร่วมเพื่อเคลื่อนไหวครั้งแรก (First Mover Coalition)4 ที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมเบื้องต้น 13 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ องค์กร WEF ได้ต่อยอดโครงการดังกล่าวโดยมุ่งหวังจะเป็นตัวกลางในการจับคู่ภาคเอกชนที่จะต้องซื้อขายสินค้าเกษตรกับภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนการเกษตรคาร์บอนต่ำ