เตือนมิจฉาชีพยังระบาด แนะลูกค้า ธ.ออมสินใช้โหมด “MyMo Secure Plus” ป้องกันถูกหลอกโอนเงิน

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ปัจจุบันเล่ห์เหลี่ยมมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่สวมรอยเป็นคอลเซนเตอร์หน่วยงานต่าง ๆ โทรแอบอ้างทางโทรศัพท์ การออกจดหมายปลอม ส่งข้อความล่อลวงให้กดลิงก์เว็บไซต์ปลอม ซึ่งหากหลงเชื่อทำตามจะทำให้มิจฉาชีพเข้าถึงบัญชีเงินฝาก และถอนหรือโอนเงินออกไปโดยไม่รู้ตัว ทำให้ประชาชนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ต้องสูญเสียเงินฝากก้อนสุดท้ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์รัฐบาล โดยธนาคารออมสิน แนะนำลูกค้าให้ใช้บริการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร MyMo Secure Plus ซึ่งเป็นโหมดให้บริการบนแอป MyMo ที่ช่วยลดความเสียหายจากการสูญเสียทรัพย์ของประชาชนและลูกค้าของธนาคารออมสิน โดยกดเลือกใช้โหมด MyMo Secure Plus บนแอป MyMo จะไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินของตน ไปยังบัญชีผู้อื่นได้ทั้งสิ้น ช่วยลดความสูญเสียได้ในกรณีที่เกิดพลาดกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความใด ๆ หรือกรณีโทรศัพท์มือถือโดนแฮก หรือโดนรีโมตควบคุมจากระยะไกลทั้งนี้ ประชาชน ที่เลือกใช้โหมด MyMo Secure Plus ยังคงสามารถใช้บริการ Mobile Banking อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับแอป MyMo โหมดปกติ และยังสามารถโอนเงินไปยังบัญชีชื่อตนเองที่มีอยู่กับธนาคารอื่นได้เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน หรือเมื่อได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุดแล้ว”โหมด MyMo Secure Plus เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เงินฝากระยะยาว ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมโอนเงินเข้า-ออกเป็นประจำ หรือไม่มีการชำระค่าสินค้าและบริการทาง Mobile Banking ทั้งนี้ สามารถกดเปิดโหมด MyMo Secure Plus บนแอป MyMo ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป“ นางสาวศศิกานต์ ระบุ