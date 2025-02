ย้ำศาลพิพากษา “ดร.พิรงรอง” ปมรายงานประชุมเท็จ-ใช้อำนาจมิชอบ ไม่ใช่เหตุแทรกโฆษณาในทรูไอดี

ภายหลังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อ่านคำพิพากษาคดีที่บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เป็นโจทก์ ฟ้อง น.ส.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีจำเลยออกหนังสือแจ้งไปยังผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ทำให้ผู้ได้รับอนุญาตเข้าใจว่า โจทก์เป็นผู้ทำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้รับอนุญาตอาจระงับเนื้อหารายการต่าง ๆ ที่บริษัทส่งไปออกอากาศ ส่อแสดงเจตนากลั่นแกล้งให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายแหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ถือเป็นกรณีตัวอย่างในการยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับดูแล (Regulator) ของประเทศไทย ในการใช้อำนาจทางกฎหมายอย่างระมัดระวัง หลังจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำตัดสินเมื่อเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่กรรมการต้องตระหนักถึง Fiduciary Duty หรือความรับผิดชอบตามบทบาทกรรมการ ซึ่งครอบคลุมหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ Duty of Care ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง Duty of Obedience ดำเนินการตามหลักความโปร่งใสและจริยธรรม Duty of Loyalty ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน Duty of Faith ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตใจ โดยคำตัดสินของศาลระบุว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ รวมถึงการทำเอกสารเท็จ ซึ่งถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ว่าด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจาก ดร.พิรงรอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กสทช.และเป็นคณะอนุกรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ ได้ดำเนินการให้ระบุชื่อ ทรู ไอดี แจ้งไปที่สำนักงาน กสทช.เพื่อให้สำนักงาน กสทช.ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการช่องทีวี 127 แห่ง โดยที่รู้อยู่แก่ใจว่า กสทช.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจ OTT และมีผู้ทักท้วงในที่ประชุมแล้ว จึงถือเป็นการจงใจกลั่นแกล้งให้ทรู ไอดี ได้รับความเสียหายทั้งนี้ ในการบันทึกรายงานการประชุมครั้งแรกมิได้ให้ระบุชื่อทรู ไอดี ลงในหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการช่องทีวีแต่อย่างใด แต่ต่อมา ดร.พิรงรอง ได้มีการทักท้วงในที่ประชุมว่าทำไมถึงไม่ระบุชื่อ ทรู ไอดี ให้ชัดเจน ทั้ง ๆ ที่ ในที่ประชุมมีการทักท้วงเรื่องการระบุชื่อทรูไอดีแล้ว หลังจากหนังสือแจ้งถูกส่งออกไปแล้ว มีการแก้ไขรายงานการประชุมในภายหลัง ซึ่งไม่ได้เป็นมติของที่ประชุม ถือเป็นการทำรายงานการประชุมเท็จ และเป็นการกระทำโดยเจตนา ส่งผลให้ ทรู ไอดี ได้รับความเสียหาย