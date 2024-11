รัฐบาลเปิดแคมเปญ “สุขท้าลอง 72 สไตล์" กระตุ้นการท่องเที่ยวโค้งสุดท้ายปี 67

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระตุ้นท่องเที่ยวโค้งสุดท้าย เปิดตัวแคมเปญ "สุขท้าลอง 72 สไตล์" พร้อมจัดทำ E book รวบรวมกิจกรรม 5 MUST DO สร้างจุดขายมุมมองใหม่กับเส้นทางท่องเที่ยว 72 เส้นทาง 72 สไตล์ จากแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยด้วยการจัดทำ E-book ท้าให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand ให้ไปทำ ไปดู ไปกิน ไปเห็นด้วยตัวเองอย่างแท้จริง พร้อมเชิญ 5 KOLs ตัวท็อปในแต่ละวงการมาร่วมทำ Travel Vlog นำเสนอ 5 เส้นทางท่องเที่ยวตามสไตล์ของตนเอง เพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทยในช่วงปลายปีอีกทั้งเพิ่มแรงส่งให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องไปถึงปี 2568 ซึ่งเป็นปีแห่งความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมุ่งเน้นการส่งเสริม “เสน่ห์ไทย” และ “เมืองน่าเที่ยว” เพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตร้อยละ 7.5“เชิญชวนคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ใหม่ ผ่านแคมเปญ "สุขท้าลอง 72 สไตล์" โดยจัดทำ E-book สุขท้าลอง 72 สไตล์ ที่คัดสรรค์เอกลักษณ์ต่าง ๆ ของเมืองไทย นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่สร้างจุดขายมุมมองใหม่ 72 เส้นทาง 72 สไตล์ จากเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศไทย พร้อมเช็คลิสต์ 5 สิ่งที่ต้อง "ลอง" ในแต่ละเส้นทางตามแนวคิด 5 MUST DO IN THAILAND พบเมนูเด็ดต้องลองชิม (Must Taste) กิจกรรมต้องลองลุย (Must Try) ไอเทมอาร์ตๆ ต้องลองช้อป (Must Buy) วิวสวยต้องลองหา (Must Seek) ไลฟ์สไตล์แบบโลคอล ต้องลองชม (Must See) ทั่วไทย 5 ภูมิภาค ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางช่วงไฮซีซั่นต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 เพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี เพิ่มการใช้จ่ายกระจายตัวสู่จังหวัดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกเมืองในประเทศไทยเป็นเมืองน่าเที่ยว และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ในส่วนของเมืองน่าเที่ยวจะเพิ่มพลังให้เป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวไปเยือนมากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยดึงกลยุทธ์ City Marketing พัฒนาเมืองต่าง ๆ ให้เติบโตเข้าใกล้ความเป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว ค้นหาจุดขาย พลิกมุมมอง บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยของแต่ละพื้นที่ หมุนเวียนกันไปจากเมืองสู่เมือง จากภาคสู่ภาค เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็น High Season ตลอดทั้งปี” นายคารม ระบุนายคารม กล่าวอีกว่า รัฐบาลจะส่งเสริมการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 8 เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub) ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยใน ปี 68 รัฐบาลจะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง เดินหน้าพลิกฟื้นศักยภาพท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ ด้วยการชู “เสน่ห์ไทย” และ “เมืองน่าเที่ยว” เป็นจุดขายสำคัญ ดึงดูดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งเป้าผลักดันการเติบโตรายได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7.5% พาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง คาดมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 39 ล้านคน เดินทางท่องเที่ยวในไทย สะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จะเป็นพลังผลักดันให้เศรษฐกิจไทย สังคมไทย และคนไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน นำประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวระดับโลก