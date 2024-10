“พิพัฒน์ เปิดเวทีประชุมระดับชาติ สร้างความยั่งยืนกองทุนประกันสังคม ไม่ล่มสลาย แลกเปลี่ยนความเห็น

วันนี้(24 ต.ค.)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดการประชุมฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคม SSO SUSTAINABLE FOR ALL โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงานแรงงาน คณะกรรมการประกันสังคม นักวิชาการ ผู้แทนพรรคการเมือง ต่างๆเข้าร่วม โดยตัวแทนพรรคภูมิใจไทยมีนายชลัฐ รัชกิจประการ สส.แบบบัญชีรายชื่อ เข้าร่วม ณ ห้อง แซฟไฟร์ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานีนายพิพัฒน์ กล่าวว่า กองทุนประกันสังคมสร้างหลักประกันทางสังคมให้แรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 34 ปี ปัจจุบันกองทุนมีเงินสะสม จำนวน 2.6 ล้านล้านบาท ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำนวนกว่า 24 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย แรงงานที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานจะลดน้อยลง โดยจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ คาดว่าอีก 30 ปีข้างหน้า กองทุนประกันสังคมจะเหลือเท่ากับศูนย์ นั่นคือ การล่มสลายของกองทุนประกันสังคม เราจะทำอย่างไร ให้กองทุนอยู่ได้นานที่สุด หรือ เป็นอินฟินิตี้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาวิธีที่หลากหลาย เพื่อเตรียมป้องกัน ก่อนที่ปัญหาจะเกิดนายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้และแนวคิด จากการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ นักวิชาการ ตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อนำมาทำแผนในการการพัฒนาสิทธิประโยชน์ การบริการทางการแพทย์ และการลงทุน ของกองทุน ประกันสังคมโดยมีแนวทาง 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. การขยายความครอบคลุมหลักประกันสังคม ด้วยสิทธิประโยชน์ ที่เพียงพอ 2. อนาคตของระบบประกันสุขภาพ 3. การสร้างความยั่งยืนกองทุนประกันสังคม 4. แนวทางการบริหารเงินลงทุน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพกองทุน เพื่อสร้างความยั่งยืนอยู่คู่ผู้ประกันตนในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนทำงานทุกคนต่อไปนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โดยในงานประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคม SSO SUSTAINABLE FOR ALL ครั้งนี้ มีการจัดเสวนา หัวข้อ เพราะกองทุนเป็นของพวกเราทุกคน (Dialogue with the Minister: SSO Sustainable for All) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และดำเนินรายการโดย นายสุทธิชัย หยุ่น และยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ความคุ้มครองทางสังคมและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ (Social Protection and Economy Reform) โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และเลขาธิการ (UNCTAD) และการปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างชาติจำนวน 5 ท่าน ดังนี้• ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว (ILO)• หัวหน้าฝ่ายงานลงทุนบริษัท RAYS Capital Partners Limited• รองผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ISSA)• ศาสตราจารย์วุฒิคุณ, Lee Kuan Yew School of Public Policy• ผู้อำนวยการฝ่ายงานต่างประเทศ, Korea National Pension Service (NPS)โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมระดมความคิดเห็น วิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้แทนจากพรรคการเมือง คณะกรรมการประกันสังคมผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หน่วยงานระดับชาติ 19 หน่วยงาน ระดับนานาชาติ 5 หน่วยงาน และสื่อมวลชน และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2567 เวลา9.30น. เป็นต้นไป ณ ห้อง แซฟไฟร์ 201-204 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี