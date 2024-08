"K4" รุกหนักจัดอบรมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หวัง สร้างความเข้าใจ-หลักการปฏิบัติต้องห้าม

วันนี้( 12 ส.ค.) น.ส.เริงฤดี ลักษณะหุต หรือมาดามเต๋ เดินสายจัดกิจกรรมอบรมตัวแทนจำหน่าย 4 ภาค ให้เข้าใจในภาพรวมธุรกิจ การจัดทำสื่อต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทและหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบกิจการ และเน้นย้ำห้ามนำส่วนงานการบริการโทรคมนาคมของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์อื่น นอกเหนือจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หรือเป็นการจูงใจให้ผู้ใช้บริการในการมอบผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะธุรกิจเครือข่ายทั้งนี้การอบรมเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกิจ การปฏิบัติที่ต้องห้าม และการสื่อสารข้อมูลการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องให้กับตัวแทนจำหน่าย และทีมงานของตัวแทนศูนย์ทั่วประเทศโดยการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นภาคที่ 2 ของโครงการ โดยได้จัดขึ้น ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 ส.ค. 2567 จุกๆ แน่นๆ 2 วัน 1 คืน แบบเข้มข้น ต้องเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท และเน้นย้ำต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจผิดต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบกิจการอย่างไรก็ตามภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมฝึกทดสอบ และกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและทุกคนพร้อมนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งนี้บริษัทต้องขอบคุณพี่น้องตัวแทนจำหน่ายและพี่น้องในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนใครที่พลาดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ไม่ต้องเสียใจ ไปกันต่องานหน้าได้เลย K4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และจะต้องมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมครบทุกจังหวัด ที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทั่วไทยในเร็ววันนี้ และครั้งต่อไปบริษัทจะไปจัดอบรม ณ ภาคอีสาน ส่วนจะเป็นจังหวัดไหนนั้น ต้องคอยติดตามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หากไม่อยากพลาด ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ (Facebook : K4 Communication หรือ Line@K4support) อย่าลืมกดติดตามสื่อทุกช่องทาง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที แล้วจะไม่พลาดโปรโมชันและสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก K4K4 New Way For All Gen ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย