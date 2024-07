K4 จัดอบรมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เน้นย้ำการจัดทำสื่อต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบาย เล็งขยายศูนย์บริการที่ครอบคลุมครบทุกจังหวัด

ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย

วันนี้(28 ก.ค.)นางสาวเริงฤดี ลักษณะหุต ประธานกรรมการ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่นเดินสายจัดกิจกรรมอบรมตัวแทนจำหน่าย 4 ภาค ให้เข้าใจในภาพรวมธุรกิจและเน้นย้ำการจัดทำสื่อต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทเพื่อฝึกอบรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกิจการปฏิบัติที่ต้องห้ามและการสื่อสารข้อมูลการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ให้กับตัวแทนจำหน่าย และทีมงานของตัวแทนศูนย์ทั่วประเทศโดยเริ่มจัดกิจกรรมการอบรมที่ภาคใต้เป็นภาคแรกของโครงการ จัดขึ้น ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2567 2 วัน 1 คืน แบบเข้มข้น เน้นๆ แน่นๆ ต้องเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมฝึกทดสอบ และกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและทุกคนพร้อมนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง บริษัทต้องขอบคุณพี่น้องตัวแทนจำหน่ายและพี่น้องในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนใครที่พลาดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ไม่ต้องเสียใจ ไปกันต่องานหน้าได้เลยK4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และจะต้องมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมครบทุกจังหวัด ที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทั่วไทยในเร็ววันนี้และครั้งต่อไปบริษัทจะจัดขึ้น ณ ที่ใด ภาคไหน หรือจะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคกลางสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หากไม่อยากพลาด ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ (Facebook : K4 Communication หรือ Line@K4support)อย่าลืมกดติดตามสื่อทุกช่องทาง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที แล้วจะไม่พลาดโปรโมชันและสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก K4K4 New Way For All Gen