นายกฯ เข้าร่วมประชุม Nikkei Forum เสนอ 3 แนวทางแก้ไขความท้าทาย

วันที่ 24 พ.ค. 2567 ผู้ข่าวรายงานภารกิจในวันสุดท้ายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ว่า เมื่อเวลา 09.40 น.(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียว ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ที่ห้องฟูจิ โรงแรม Imperial กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 พร้อมกล่าวปาฐกถาภายใต้หัวข้อ “Asian Leadership in an Uncertain World” (การเป็นผู้นำของเอเชียในบริบทโลกที่มีความผันผวน)นายกรัฐมนตรี กล่าวช่วงหนึ่งถึงโลกที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายพร้อมนำเสนอ ว่า ความท้าทายเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือสามประการ ได้แก่ ความท้าทายประการแรก เอเชียเปรียบเสมือนจุดสมดุล ซึ่งมหาอำนาจพยายามรักษาความสมดุลที่เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียสำหรับความท้าทายที่สอง นายกรัฐมนตรี เห็นโอกาสฟื้นฟูจิตวิญญาณของความร่วมมือและโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดความท้าทายที่สาม คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือด้วยสามความท้าทายนี้ นายกรัฐมนตรีเสนอความร่วมมือเร่งด่วนสามประการ ประกอบด้วย หนึ่ง ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพราะเศรษฐกิจเป็นฐานรากของสันติภาพและเสถียรภาพ เอเชียต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ปรากฏการณ์การย้ายฐานการผลิต, สอง การเปลี่ยนผ่านสีเขียว การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและเป็นความรับผิดชอบของทุกคน, สาม การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โลกที่เชื่อมต่อกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า เอเชียต้องรักษาบทบาทนำร่วมกัน ฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งในยุค Asian Century และไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรขอให้มั่นใจว่าไทยจะยืนเคียงข้างญี่ปุ่นผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว โดยมี นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการ รอส่งโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากท่าอากาศยานฮาเนดะ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Boeing 787-8 เที่ยวบินพิเศษที่ TG 8847 กลับประเทศไทย โดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในเวลาประมาณ 16.00 น. ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารของนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิตาลี และ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-24 พ.ค.รวมเวลา 10 วัน