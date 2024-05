"เศรษฐา" ถกผู้นำมาเลย์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขตศก.พิเศษ หนุนท่องเที่ยว-อุตสาหกรรมร่วมกัน

วันนี้ (23พ.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงภารกิจในประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ก่อนร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของผู้เข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum Asia ผมได้หารือกับนายกฯ มาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม เพื่อติดตามหลายประเด็นที่คุยกันล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้วที่เมลเบิร์น ถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านศุลกากรและสะพาน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างไทยและมาเลเซีย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฮาลาล ไปจนถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านข้อริเริ่ม ‘หกประเทศ หนึ่งจุดหมายปลายทาง’ เราพร้อมขยายโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมหลักของสองประเทศด้วยกันครับ 🇹🇭-🇲🇾On this trip to Japan for the Nikkei Forum, I had fruitful discussions with H.E. Anwar Ibrahim Prime Minister of 🇲🇾. Lots to follow up on from our last meeting just a couple of months ago in Melbourne. From cooperation on infrastructure development of CIQ and bridge to enhance cross-border connectivity, development of linked special economic zones especially in halal industry, to tourism promotion through the ‘Six Countries, One Destination’ initiative. The momentum is here and we are expanding opportunities for our key industries together. 🇹🇭- 🇲🇾