"เศรษฐา" จ่อคุยผู้นำมาเลย์ปมจชต. ชวนร่วมลงพื้นที่ เชื่อสร้างความแน่นแฟ้น-อาจทำสถานการณ์ดีขึ้น

วันนี้ (23พ.ค.) เมื่อเวลา 16.30 น.(ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )ที่ห้อง Sky Room ชั้น 24 โรงแรม The Peninsula Tokyo ประเทศญี่ปุ่น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าเตรียมหารือกับหารือกับนาย อันวาร์ อิบบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ระหว่างการร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำที่มีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในคืนนี้ โดยจะพูดคุยกับนายกรัฐมตรีมาเลเซีย เรื่องการค้าการลงทุน รวมถึงปัญหาที่จะช่วยเหลือกันด้านการท่องเที่ยว เรื่องอาหารฮาลาล โดยเฉพาะปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ตนได้บอกไปก่อนหน้านี้ง่าจะลงพื้นที่หลังเกิดเหตุไม่สงบในหลายจุด จนทำให้เจ้าหน้าที่ อส.เสียชีวิตโดยจะถือโอกาสนี้สอบถามว่านายกรัฐมนตรีว่างและเห็นสมควรหรือไม่ ว่าการที่ผู้นำ 2 ประเทศ ลงพื้นที่พร้อมกัน จะทำให้มีความแน่นแฟ้นขึ้น และอาจทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งแล้วแต่ท่านจะพิจารณา แต่หากนายอันวาร์ไม่สะดวก ตนก็จะเดินทางไปอยู่แล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในเวลา 18.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ที่โรงแรม The Imperial tokyoจากนั้นเวลา 19.00 น.นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ กับผู้เข้าร่วมการประชุมการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมีเข้าร่วมประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้