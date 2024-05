นายกฯ เดินหน้าทำภารกิจที่โตเกียว หลังศาล รธน.รับวินิจฉัยปมตั้ง "พิชิต" แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงาน ความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างการปฎิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม ในการเข้าร่วมประชุมการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา48คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4)ประกอบมาตรา 160(4) และ (5) หรือไม่ จากกรณีนายเศรษฐา ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิต ผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๆ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า นายพิชิต ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญผู้สื่อรายงานว่า ช่วงเช้านายเศรษฐา ยังคงมีท่าทีปกติ และได้มีการติดตามตรวจสอบ โดยมีการโทรศัพท์สอบถามกับคณะทำงานในบางช่วง อย่างไรก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม วันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรี ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตาม กำหนดการปกติที่ได้วางแผนไว้ โดยเวลา 13.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม One-on-one ที่โรงแรม Peninsula Tokyo จากนั้นเวลาประมาณ 14.00 น.นายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Mipsui&Co.,Ltd. ณ โรงแรมที่พัก เวลา 14.25 น พบผู้บริหาร Ajinomopo Co.,Inc. ก่อนจะพบและหารือกับ ผู้บริหารบริษัท Sony Grpup Crporation ในเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายจากนั้น พบหารือกับผู้บริหารบริษัท MUFGผ&Softbank(สถาบันการเงิน) และ พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Nidec Corporationจากนั้นเวลา 18.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีพบและหารือกับดาโต๊ะ เซอร์ อันวาร์ อิบบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่โรงแรม The Imperial tokyoจากนั้นเวลา 19.00 น.นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ กับผู้เข้าร่วมการประชุมการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น,ซึ่งภายในงานนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นร่วมงานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์