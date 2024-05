รัฐบาลเผยไทยโชว์ศักยภาพวงการกีฬา เตรียมจัดทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลก

วันนี้ (21พ.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในปี 2567 นี้ WGP#1 การจัดทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีสัญชาติไทย ซึ่งมีเเนวทางที่จะจัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งทวีปเอเชีย พร้อมตั้งคณะกรรมการบริหารงานและกติกา ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสนามจัดแข่งขันเจ็ตสกีเพื่อเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลก โดยขยายการจัดทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีชิงแชมป์แห่งเอเชียขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า (WGP#1 Asian Championships) ได้รับสิทธิ์จัดเป็นสนามที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2567 นี้ เเละจะปิดท้ายจัดการเเข่งขันรอบสุดท้ายที่พัทยา ประเทศไทย ในรายการ WGP#1 Waterjet World Cup and World Series ในวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2567โดยล่าสุดมีทีมนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทะลุเป้าหมายกว่า 16 ชาติ รวมเป็นนักกีฬา และทีมกว่า 1,000 คน ถือว่าเป็นจำนวนที่มากสำหรับกีฬายานยนต์ความเร็วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ WGP#1 Waterjet World Cup and World Series และ WGP#1 Asian Championships ซึ่งจะมีต่อเนื่องตลอดปี 2657 โดยมีสนามเเข่งขันทั้งหมด 4 แห่ง ในแต่ละทวีป ทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ได้เเก่1.) การแข่งขัน WGP#1 Asian Championships รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2567 ณ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น2.) การแข่งขัน WGP#1 Waterjet World Cup and World Series รอบที่ 1 ในวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2567 ณ Ostrow Warcki ประเทศโปแลนด์3.) การแข่งขัน WGP#1 Waterjet World Cup and World Series รอบที่ 2 ในวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2567 ณ Lake Havasu สหรัฐอเมริกา4.) การแข่งขัน WGP#1 Waterjet World Cup and World Series รอบที่ 3 คู่ขนานกับ การเเข่งขัน WGP#1 Asian Championships ในวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2567 ณ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ประเทศไทยทั้งนี้ ตลอดทัวร์นาเมนต์ จะมีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยัง 120 ชาติ เครือข่ายกว่า 400 ล้านครัวเรือนทั่วโลกอีกด้วย“นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมสนับสนุนการจัดการเเข่งขันกีฬา สร้าง Event กิจกรรมในวงการกีฬาไทยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ซึ่งการจัดทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเป็นผลสะท้อนความสำเร็จของการจัดการเเข่งขันเจ็ตสกี โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ชาวไทยที่ได้รับการยอมรับเเละมีชื่อเสียงบนเวทีโลก รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการจัดงานแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีระดับโลก ซึ่งจะดึงดูดผู้คนมากมายทั่วโลกให้มาสัมผัสซอฟท์พาวเวอร์ของไทยสร้างผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ต่อยอดไปถึงมูลค่าทางการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นอีกมากในอนาคต” นายชัย กล่าว