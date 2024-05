นายกฯถกบริษัทเทคโนโลยีอวกาศใหญ่สุดในอิตาลี-ประกันภัยระดับโลก แสวงหาความร่วมมือ-ลงทุน

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรม ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ณ ห้อง Earth Lab Creative Event Space โรงแรม Six Senses นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือ นาย Lorenzo Mariani, Co-General Manager และนาย Marco De Fazio, Managing Director of Electronic Division บริษัท Leonardo S.p.A.บริษัท Leonardo S.p.A. เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี และเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ผลิตเฮลิคอปเตอร์, ส่วนประกอบของเครื่องบิน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบิน, และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solutions)นายกรัฐมนตรียินดีที่บริษัทให้ความสนใจหารือความร่วมมือทั้งทางด้านธุรกิจและการลงทุนกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือพิจารณาความพร้อม และความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือกับประเทศไทยทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นสำนักงานภูมิภาค (Regional Office) และให้การฝึกอบรมนักบินในภูมิภาคนางรัดเกล้า ยังเผยว่า เวลา 09.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรม ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ณ ห้อง Earth Lab Creative Event Space โรงแรม Six Senses นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือ นาย Jaime Anchustegui, CEO บริษัท Generali Internationalบริษัท Generali เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก โดยเข้าไปขยายธุรกิจในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีตัวแทนจำหน่ายประกันภัยรวมกว่า 164,000 คนและมีลูกค้ากว่า 70 ล้านคน ผลิตภัณฑ์หลัก คือ การประกันภัยแบบครบวงจร ทั้งสำหรับรายบุคคลและรายบริษัทนายกรัฐมนตรียินดีที่บริษัทให้ความเชื่อมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในตลาดประกันภัย นายกรัฐมนตรีขอให้บริษัทพิจารณาโอกาสการลงทุนและขยายธุรกิจในไทยบริษัทฯ เชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป