นายกฯ ถก สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรม ดึง Milan designer จัดนิทรรศการไทย สร้างศักยภาพรุ่นใหม่

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2567) นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ เวลา 10.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองมิลาน ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนาย Luciano Galimberti, President of Association of Design Industry และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรม (Association of Design Industry Museum: ADI)สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและปรับใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการออกแบบสินค้าและบริการของอิตาลี ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริการบรรจุภัณฑ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบภายใน และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาการออกแบบของอิตาลีโดยไม่แสวงหากำไร โดยในอิตาลี สมาคมฯ เป็นเจ้าของและผู้จัดการรางวัล Compasso d'Oro Award ซึ่งเป็นรางวัลทางด้านการออกแบบที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และสำหรับพิพิธภัณฑ์ ADI Design Museum ก่อตั้งขึ้นเพื่อแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Compasso d'Oro Award มาตั้งแต่ก่อตั้งรางวัลนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การออกแบบ เป็น 1 ใน 11 อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริม Soft Power ของไทย รัฐบาลต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างไทยกับอิตาลีในด้านการออกแบบ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับสมาคมฯ โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย และความร่วมมือกับองค์กรไทยในด้านการออกแบบประเด็นที่นำมาหยิบยกพูดคุยในวันนี้ คือ ADI มีพื้นที่ในการจัด Exhibition ซึ่งนำดีไซน์เนอร์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจัด จึงหารือให้เปิดพื้นที่ให้ดีไซน์เนอร์ไทยด้วยนอกจากนี้ ได้นำเสนอให้นำ Milan designer ไปจัดนิทรรศการในไทย โดยตอนนี้มีการจัดนิทรรศการดังกล่าวที่เซี่ยงไฮ้ โตเกียว และฮ่องกง ซึ่งการดึงนิทรรศการมาจัดที่ไทย จะเป็นการยกระดับการจัดนิทรรศการของประเทศ รวมทั้งเป็นโอกาสในการยกระดับสินค้าท้องถิ่นไทย เช่น OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก