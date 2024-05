ภารกิจนายกฯวันสุดท้ายที่มิลาน พบผู้บริหาร F1 ก่อนบินกรุงโรม เดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อไป

วันนี้ (19พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจวันสุดท้ายที่เมืองมิลานสาธารณรัฐอิตาลี ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี วันอาทิตย์ที่ 19พ.ค.2567 ว่า ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงโรม ในช่วงเย็นวันนี้ โดยช่วงเช้าเวลา 10.00 น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ พบและหารือกับนายNicola Doninelli,Executive,Corporate and Investment Bankingของธนาคาร Intesa SanPaolo ที่โรงแรมที่พักทั้งนี้ 10.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะกลุ่มเล็กเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ไปยังพิพิธภัณฑ์สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อหารือกับLuciano Galimberti,President of Association of Design Industry และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรมจากนั้นช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี มีกำหนดพบและหารือกับผู้บริหาร F1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขัน F1 ในประเทศไทย ที่สนามแข่งรถAutodromo Enzo e Dino Ferrari เมือง โบโลญญา โดยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเวลาประมาณ 16.45 นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทั้งหมด ออกเดินทาง จากท่าอากาศยานมิลาน มาลเปนซาไปยังกรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยเที่ยวบินพิเศษของบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เที่ยวบินที่ TG 8846 โดยใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.20 ชั่วโมง และถึงท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี่ ฟิอูมิชิโน โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม รอต้อนรับ ก่อนเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก