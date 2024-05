นายกฯย้ำให้ความสำคัญเป็นเจ้าภาพ Asian Indoor and Martial Arts Games เชื่อต่อยอดรายได้พันล.

วันนี้ (19พ.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มุ่งสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาประเทศไทยสู่สากล เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของไทย โดยได้มอบหมายให้ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา the 6th Asian Indoor and Martial Arts Games ในระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2567 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ซึ่งคาดว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบได้ถึงกว่า 1 พันล้านบาท และจะเป็นโอกาสต่อยอดพัฒนาศักยภาพการกีฬาของไทยให้แข็งแกร่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า Asian Indoor and Martial Arts Games ถือเป็นงานมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ โดยจะมีกีฬาที่ถูกบรรจุแข่งขันจำนวน 36 ชนิดกีฬาหลัก เช่น วอลเลย์บอล แบดมินตัน มวย แข่งขันกันเพื่อชิง 358 เหรียญทอง และ 2 กีฬาสาธิต ได้แก่ เทคบอค ชิง 3 เหรียญทอง และกีฬาทางอากาศ ชิง 3 เหรียญทองในส่วนของการจัดการแข่งขัน การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อำนวยความสะดวกและเตรียมการจัดการแข่งขันให้ได้ตามมาตรฐานสากล อาทิ สถานที่แข่งขัน สถานที่ซ้อม สถานที่พัก การแพทย์วิธีการเดินทาง การจรากร การจัดเตรียมพิธีเปิด-ปิด การถ่ายทอดสด เป็นต้น ซึ่งได้มีการประเมินในเบื้องต้นที่คาดการณ์ว่าการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา Asian Indoor and Martial Arts Games ของไทยครั้งนี้จะมีนักกีฬามากกว่า 5,500 คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประมาณ 3,000 คน แขกผู้ทรงเกียรติประมาณ 700 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 150,000 – 200,000 คน เดินทางมายังประเทศไทยระหว่างการแข่งขัน (ประมาณการตัวเลขจากการจัดการแข่งขันครั้งที่ 5) และสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณพันกว่าล้านบาท ยกระดับให้วงการกีฬาของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ขับเคลื่อนกีฬาเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ รวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกีฬาอาชีพ“นายกรัฐมนตรีภาคภูมิใจในศักยภาพของไทยที่ได้นำเสนอในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างหลากหลาย ทำให้ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถต่อยอดจากการจัดการแข่งขันนี้ เพิ่มประสบการณ์ และความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาไทยได้อย่างครบวงจร และนอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลดีต่อประเทศ ยังมีปัจจัยทางสังคมที่สำคัญ เป็นโอกาสให้เยาวชนไทยสนใจการแข่งขันกีฬา มีทักษะเพิ่มขึ้น ร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะทำให้มีภูมิต้านทานทางสังคมมากขึ้น เป็นคนรุ่นต่อไปที่เข้มแข็งในสังคม” นายชัย กล่าว