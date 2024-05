"เศรษฐา" หารือผู้นำแฟชั่นอิตาลีหนุนแลกเปลี่ยนความรู้สู่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองมิลาน ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ณ ห้อง Galleria ชั้น 1 โรงแรม Park Hyatt Milan นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนาย Carlo Capasa, ประธานหอแฟชั่นอิตาลีแห่งชาติ (Chairman of the National Chamber of Italian Fashion) ซึ่งเป็นสมาคมไม่หวังผลกำไรที่ดำเนินการและรณรงค์เกี่ยวกับการพัฒนาแฟชั่นอิตาลี โดยเป็นผู้จัดสัปดาห์แฟชั่นเมืองมิลาน (Milan Fashion Week) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานสัปดาห์แฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของโลก (Big Four Fashion Weeks) ร่วมกับนครนิวยอร์ก กรุงปารีส และกรุงลอนดอนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ชาวไทย เป็นลักษณะโปรแกรมฝึกอบรมที่อิตาลี ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาความร่วมมือร่วมกันด้านการอบรมเพิ่มความรู้ต่อไปหลังจากนั้น เวลา 15.40 น. นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนาย Thomas Schubert, Export Director, Leitner ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับกระเช้าลอยฟ้า เป็นบริษัทย่อยของบริษัท High Technology Industries (HTI) ผู้นำด้านเทคโนโลยีกีฬาฤดูหนาว การเดินทางสัญจรในเขตเมือง การขนส่งวัสดุ การจัดการหิมะและผลิตผลทางการเกษตรและด้านพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทสนใจลงทุนโครงการเคเบิลคาร์ในประเทศไทยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกระเช้าขึ้นภูกระดึงซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดัน การเดินทางมาอิตาลีในช่วงนี้จึงเป็นโอกาสดีและได้พูดคุยหารือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอย่างปลอดภัย และทันสมัย โดยทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาด้านความร่วมมือกันต่อไป