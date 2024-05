“บอสเต๋”ลุยสามชายแดนใต้ เตรียมเปิดศูนย์ K4 Services Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้าและสมาชิก

วันนี้(13 พ.ค.)มาดามบอสเต๋ นางสาวเริงฤดี ลักษณะหุต ประธานกรรมการ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้บุกตะลุยพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ดำเนินการเตรียมเปิดศูนย์บริการ K4 sevices Center โดยให้มีการประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีพี่น้องชาวใต้ให้ความสนใจในบริการรับฝากตู้เติมเงิน ของ"น้องเคธี่ปันสุข" อย่างคับคั่งโดยจัดงานที่ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาโดยทั้งนี้บริษัท K4 คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ให้บริการประจำจังหวัดอย่างทางการไปแล้ว 15 จังหวัด ทั้งนี้ประกอบด้วย1. ลพบุรี2. ลำปาง3. บุรีรัมย์4. ขอนแก่น5. นครราชสีมา6. เชียงใหม่7. สมุทรสาคร8. สุรินทร์9.อุดรธานี10. ฉะเชิงเทรา11. สมุทรปราการ12. ชลบุรี13. เชียงราย14. สกลนคร15. สงขลาและนอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการที่อยู่ประจำอำเภอและตำบลอีกกว่า 68 ศูนย์ เพื่อเป็นให้การบริการได้อย่างครบถ้วนและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ใกล้กันยิ่งขึ้นดังนั้น บริษัท K4 คอมมูนิเคชั่น จำกัดจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้คนไทยได้เลือกในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และจะพยายามดำเนินการให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัดในเร็วๆ นี้ตามสโลแกนที่ว่า “K4 New Way For All Gen “หรือ สโลแกนภาษาไทยที่ว่า“ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัยทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย”