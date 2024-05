นายหญิงสั่งลุย ตะลุยแดนใต้ เปิดศูนย์ K4 Service Center แห่งใหม่ล่าสุดจังหวัดสงขลา

มาดามบอสเต๋ นางสาวเริงฤดี ลักษณะหุต ประธานกรรมการ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บุกตะลุยแดนใต้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณต๊อบรอนี หมุดบิลและ และคุณหมัดยะกี หมุดบิลและ เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์ K4 sevice Center ประจำจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดใหม่ล่าสุดซึ่งในปัจจุบันนี้ K4 ได้เปิดศูนย์ให้บริการอย่างเป็นทางการที่เป็นศูนย์ประจำจังหวัดไปแล้วทั้งสิ้น 15 จังหวัด ประกอบด้วย1. ลพบุรี2. ลำปาง3. บุรีรัมย์4. ขอนแก่น5. นครราชสีมา6. เชียงใหม่7. สมุทรสาคร8. สุรินทร์9.อุดรธานี10. ฉะเชิงเทรา11. สมุทรปราการ12. ชลบุรี13. เชียงราย14. สกลนคร15. สงขลา ล่าสุดและยังมีศูนย์บริการที่อยู่ประจำอำเภอและตำบลอีกกว่า 68 ศูนย์เพื่อให้การบริการได้อย่างครบถ้วน ครบวงจร เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นและใกล้กันยิ่งกว่าK4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และในอีกไม่นานต้องครบทุกจังหวัดในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนK4 New Way For All Gen ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย