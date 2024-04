“นฤมล” หารือสภาส่งเสริมการค้าฯ มณฑลกวางตุ้ง เผยจีนพร้อมหนุนจับคู่นักลงทุน ย้ำไทยเป็นเป้าหมายสำคัญการค้าการลงทุนของจีน

วันนี้ (8 เม.ย.) ณ สำนักงานสภาส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศจีน ประจำมณฑลกวางตุ้ง ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย พบหารือ Mr. Qiu Zhaoxian Vice President of CCPIT Guangdongและคณะผู้บริหารระดับสูงของสภาส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศจีน ประจำมณฑลกวางตุ้ง (The China Council for the Promotion of International Trade Guangdong Committee: CCPIT Guangdong)ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลผู้นำด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศของจีนและระดับโลก โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงที่สุดในจีนติดต่อกัน 38 ปี มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของจีนติดต่อกันมาเป็นปีที่ 35 ซึ่งเมื่อปี 2566 มี GDP สูงถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 4 เท่าตัวของ GDP ไทย ทั้งนี้ การค้าระหว่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งในปี 2566 ขยายตัวได้น้อย แต่ยังคงเป็นมณฑลที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 1 ของจีน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนสำหรับสถานการณ์การค้าไทยกับกวางตุ้ง คิดเป็นร้อยละ 24.15 หรือเกือบ 1 ใน 4 ของการค้าไทย-จีนทั้งหมด โดยมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มีมูลค่าการค้ากับไทยมากที่สุด สินค้าที่มณฑลกวางตุ้งนำเข้าจากไทย ได้แก่ อุปกรณ์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ 34,019 ล้านหยวน (4,80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผลไม้ 15,240 ล้านหยวน (2,157 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเครื่องจักร 14,301 ล้านหยวน (2,019 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสินค้าที่มณฑลกวางตุ้งส่งออกไปไทย ได้แก่ อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และยานพาหนะ เป็นต้น“ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือไทย-จีน โดยจีนพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทประเทศจีนจากมณฑลกวางตุ้งเข้าไปลงทุนธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัททำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา การลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ เป็นต้น ทั้งนี้ ทางจีนย้ำว่า ประเทศไทยเป็นเป้าหมายการค้าการลงทุนที่สำคัญของจีน ยินดีที่จะส่งเสริมจับคู่ธุรกิจให้มีความสอดคล้องกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยหวังให้รัฐบาลของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งทางรางความเร็วสูงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าสินค้าเกษตรได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น” ผู้แทนการค้า กล่าว