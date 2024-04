4 ปลัดกระทรวงเกษตรฯ หนุน วกส.รุ่นที่ 5 นำประสบการณ์ความรู้ ยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้ครบวงจร ก้าวสู่แหล่งอาหารโลก

วันนี้(31 มี.ค.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดอบรมหลักสูตร “วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 บูรณาการสร้างเครือข่ายคุณภาพร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเป็นประธานในพิธีฯมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประธานกรรมการมูลนิธิเกษตราธิการและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ,นายชวลิต ชูขจร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง(สวพส.) และนางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร วกส.รุ่นที่ 5 จำนวน 96 คนทั้งนี้หลักสูตร วกส.ถือเป็นหลักสูตรอันดับ1 ด้านการเกษตรของประเทศ ที่คัดเลือกบุคลากรด้านการเกษตรที่สำคัญๆ ในประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อมุ่งสู่การทำเกษตรวิถีใหม่ นำวิทยาการเกษตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย ให้มีความพร้อมเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารระดับนานาชาติ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น 3 เท่าภายใน 4 ปี ด้วยกลยุทธ์ตลาดนำ-นวัตกรรมเสริม-เพิ่มรายได้นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้แทนกล่าวปาฐกถาพิเศษว่า “หลักสูตร วกส.” ปัจจุบันถือเป็นหลักสูตรอันดับหนึ่งด้านการเกษตรของประเทศ ที่คัดเลือกบุคลากรด้านการเกษตรที่สำคัญๆ ในประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อมุ่งสู่การทำเกษตรวิถีใหม่ โดยมุ่งเน้นการนำวิทยาการเกษตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย ให้มีความพร้อมเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารระดับนานาชาติ ภายใต้นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น 3 เท่าภายใน 4 ปี ด้วยกลยุทธ์ตลาดนำ-นวัตกรรมเสริม-เพิ่มรายได้สำหรับที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดอบรมมาแล้วจำนวน 4 รุ่น ซึ่งภายหลังการอบรมผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการเพื่อต่อยอดพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อกระตุ้นตลาดภาคการเกษตรให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น อาทิ สเปรย์พ่นปากผสมสารสกัดฟ้าทะลายโจรป้องกันการติดเชื้อไวรัส การวิจัยด้านการจัดการการผลิตมะขามหวานคุณภาพ การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตถั่วลิสง การแก้ปัญหาวิธีการคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วยางไหลออกจากมังคุด ฯลฯนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในฐานะตัวแทนผู้เข้าอบรบหลักสูตร วกส.รุ่นที่ 5 ว่า หลักสูตร วกส. เป็นหลักสูตรคุณภาพที่ได้รับความสนใจจากผู้นำและผู้บริหารภาคการเกษตรทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การปรับตัวด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ของเจ้าของธุรกิจ จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าร่วมอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้ผมเชื่อมั่นว่า ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 5 จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนากับหน่วยงานและธุรกิจของตน เพื่อสร้าง Start up ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างแน่นอนนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิเกษตราธิการและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิเกษตราธิการ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 6 กันยายน 2567 ซึ่งภายในหลักสูตรได้กำหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงในมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร 6 ด้านนายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวเสริมว่า สำหรับความพิเศษสำหรับหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 5 นี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่วกส. ที่มาร่วมต้อนรับและแชร์ประสบการณ์อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการบรรยายและการเสวนาจากวิทยากรระดับชั้นนำของประเทศ อาทิ หัวข้อ “เกษตรกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี” หัวข้อ “Gene Editing แก้ปัญหาโลกเดือด โดย คุณรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร” CLEAN & GREEN ENERGY PRODUCER FOR OUR HEALTY COUNTRY โดย คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทีพีโอ ไพลิน จำกัด (มหาชน) ฯลฯนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาดูงานในประเทศร่วมกับการศึกษาดูงานต่างประเทศ ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการเกษตร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้เปิดโลกทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรม “OPEN HOUSE” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สามารถนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ตลอดจนกระตุ้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ต่อยอดนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นสำหรับในหลักสูตร วกส.รุ่นที่ 5 นี้มี ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจเอกชนชื่อดัง และจากหน่วยงานภาครัฐรวม 96 คนเข้าร่วมในหลักสูตร ตั้งแต่ 29 มีนาคม - 6 กันยายน 2567นี้ โดยมีดร.อัศวิน โชติพนัง ผู้จัดการโครงการ จากสำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ กำกับดูแลตลอดหลักสูตร