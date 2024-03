"พิพัฒน์" ดันเด็กจบใหม่ต้องมีงานทำทันที มอบ "สิรภพ" เปิดจ้างงานเพิ่มอีกกว่า 2,000 อัตรา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายหวันสฤษดิ์ หมัดอะหิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายสิรภพ เปิดเผยว่า เพื่อมุ่งสู่งาน 1 ล้านอัตรา ภายในปี 2567 ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางานเตรียมแผนเดินหน้าสู่เป้าหมายด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1.การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ 2.การเตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ ให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” 3.การจัดนัดพบแรงงานย่อยทั่วประเทศ ใน 68 จังหวัด 10 เขตกรุงเทพมหานคร และ 4.การจัดงาน “สร้างงาน เส้นทางสู่อาชีพ” ใน 7 จังหวัดศักยภาพครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศไทย ได้แก่ 1.จังหวัดขอนแก่น 2.ลำปาง 3.พระนครศรีอยุธยา 4.พัทลุง 5.นครศรีธรรมราช 6.บุรีรัมย์ โดยที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจการจัดงาน “สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ” ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่า 3 แสนคน ผู้เข้าร่วมงาน 13,309 คน ในจำนวนนี้มีผู้สมัครงานภายในงาน 2,248 คน และได้บรรจุงานทันที 1,343 คน คิดเป็นร้อยละ 59.74 และสุดท้ายครั้งที่ 7 ในจังหวัดสงขลา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างและเศรษฐกิจภาคใต้ ด้วยมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศ แหล่งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงทำให้สงขลาเป็นอีก 1 จังหวัดที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดงานด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการหางานได้พบและสมัครงานรวมทั้งสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง กิจกรรมภายในงานยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ และจุดประกายความคิดทางอาชีพ อาทิ การบรรยาย หัวข้อ “WHAT IS THE FUTURE OF WORK” อาชีพสมัยใหม่ ยุค AI ครองเมือง นิทรรศการเรียนรู้เสมือนจริงและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพ การให้คำปรึกษาและลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง สถานประกอบการ บริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา อาทิ วิศวกรโรงงาน เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ พนักงานศูนย์กระจายสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี พนักงานประจําร้าน พนักงานบริการลูกค้า พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ แคชเชียร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา วัยกําลังแรงงาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการที่พร้อมจะทํางาน ได้รู้จักโลกอาชีพและรับทราบแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตทราบถึงความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง ผ่านการทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระจากผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยตรง การหาไอเดียการทําธุรกิจแฟรนไชส์ ฟู๊ดทรัคทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนหางาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่สนใจหางาน ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ และหาไอเดียในการประกอบอาชีพเสริม มาพบกันในงาน "สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ @สงขลา” ในวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยลงทะเบียนสมัครงานเพื่อความสะดวกได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน e-Service.doe.go.th “ไทยมีงานทำ” หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร 0 7431 4845 หรือ 08 8587 1262