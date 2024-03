เครือข่ายงดเหล้า และสสส. ส่งเสริมกีฬาเยาวชนจัดฟุตซอล No-L ชิงถ้วยพระราชทานฯ รร. ราชวินิต มัธยม คว้าแชมป์ไปครองสมัยที่ 2 ด้วยสกอร์ 6:0 ในขณะที่ผลสำรวจร้อยละ 90 ต้องการให้สนามแข่งไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน และร้อยละ 84.8 คิดว่ากีฬาฟุตซอลทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตัวเองการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NOL CUP 2024 Inspired by Thai PBS รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีระดับประเทศไทย ชิงแชมป์ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด "เพื่อนกันมันส์โนแอล" (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ปีที่ 6 โดยความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายงดเหล้า สสส. ร่วมกับ กรมพลศึกษา และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 โดยมีนักกีฬาและโค้ชเข้าร่วมทั่วประเทศ 875 ทีม จำนวน 16,625 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมจากแต่ละภูมิภาคจำนวน 12 ทีม รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม รร.ราชวินิต มัธยม รองชนะเลิศได้แก่ ทีม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ อันดับ 3 รร. ปทุมคงคา กรุงเทพฯ และอันดับ 4 รร.เมืองชุมพร บ้านเขาถล่ม จ.ชุมพรส่วนรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) มี 5 อันดับ ได้แก่ 1. ด.ช.คณิศร นิจอภัย จาก รร.เมืองชุมพร บ้านเขาถล่ม จ.ชุมพร 2. ด.ช.ชิณวุฒิ สิงห์ทา รร. ปทุมคงคา กรุงเทพฯ 3. ด.ช.ชาครินทร์ นุ้ยขาว รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ 4. นายธนภพ สุเนตร รร.ราชวินิต มัธยม 5.ด.ช.เจนสัน จาคอบส์ รร. ปทุมคงคา กรุงเทพฯ และรางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ได้แก่นายบุญฤทธิ์ เพ็ชเทียม รร.ราชวินิต มัธยมรศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวถึงโครงการว่า สสส.เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการกีฬา ที่ส่งเสริมสุขภาพต่อเยาวชนโดยเฉพาะ กีฬาฟุตซอล เหมาะกับวัยใช้ร่างกายทุกส่วน เป็นกิจกรรมกลุ่ม มีการทำงานกันเป็นทีม สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NOL CUP 2024 Inspired by Thai PBS มีการแข่งขันเป็นปีที่ 6 แล้ว เริ่มจากการแข่งขันระดับชุมชนในจังหวัดต่างๆ สู่การแข่ขันระดับประเทศต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่มีใจส่งเสริมกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ความสนใจของเยาวชน ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชน ที่เลือกเส้นทางมาเล่นกีฬาที่มีความสุข สนุกจากการเล่นกีฬา นับว่าดีกว่าไปหาความสุขจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทำให้สุขภาพเราดีไม่มีโรคภัยให้เสี่ยงอัตราย โดยเฉพาะกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับเยาวชนอาจมีโอกาสไปแข่งระดับนานาชาติ ซึ่งพวกเราเยาวชนบางคนเริ่มต้นจากสนามนี้ทางด้านเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานเครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NOL CUP 2024 มุ่งเน้นสร้างกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสเยาวชนที่ร่วมรายการได้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน ยาเสพติด ให้มีประสบการณ์ชีวิต รักสุขภาพ รักในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง การยึดมั่นในน้ำใจนักกีฬา ขอโทษ ให้อภัย ทางเครือข่ายงดเหล้าได้ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2024 Inspired by Thai PBS จากทั่วประเทศ ปี 2567 จำนวน 5,740 คน มีอายุไม่เกิน 15 ปี พบว่า ร้อยละ 71.53 เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยง ร้อยละ 90.4 ต้องการสนับสนุนให้การแข่งขันหรือพื้นที่ในการเล่นฟุตซอลเป็นเขตไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน และร้อยละ 84.8 คิดว่าการแข่งขันกีฬาฟุตซอลทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตัวเอง สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน 945 คนจากทั่วประเทศพบว่า ปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนมากถึงร้อยละ 81.48 ไม่ได้ดื่มเหล้า และไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ กัญชาและการพนัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักกีฬา ร้อยละ 51.92 คิดว่า โครงการนี้ทำให้โค้ชผู้ฝึกสอนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้โค้ชหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเด็กชายอกฤษณ์ อ่อนชุม อายุ 15 ปี จากทีมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง เปิดเผยว่า ปลื้มใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก ขอบคุณที่ สสส. และเครือข่ายงดเหล้า ให้โอกาสกับพวกผม เด็กที่อยู่ห่างไกล การแข่งครั้งนี้เข้าไม่ถึงรอบชิงก็ต้องกลับบ้านก่อน แต่ก็ไม่ท้อ พวกเรามาไกลแต่ตั้งใจมาก มากับความฝันอยากเป็นนักเตะทีมชาติ มีความฝันต้องไขว่คว้า ต้องเรียนรู้ และสะสมประสบการณ์ ตื่นเต้นมาก มีความกังวลมาก เป็นตะคริวทุกครั้งที่ลงแข่ง ส่วนโค้ชไม่ดุอะไร แต่เราต้องเชื่อฟังโค้ช เขาให้เราดูแลสุขภาพ ตั้งใจฝึกซ้อม ซึ่งการแข่งขันทัวร์นาเม้น SDN FUTSAL NO-L CUP นี้ครั้ง ได้เป็นนักเตะทรงคุณค่าจากภาคใต้ตอนล่าง มาแลแล้วทำประตูไปทั้งสิ้น 5 ประตูนายจิรวัฒน์ คงอินทร์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมวิเชียรมาตุ จ.ตรัง เปิดเผยว่า ทีมโรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้เขามาถึงรอบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว จากการเข้าร่วมได้ปลูกฝังให้นักกีฬาเล่นเพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างให้เป็นคนดี ห่าไกลจากยาเสพติดและการพนัน เราเป็นทีมนักกีฬาโรงเรียน ปกติจะฝึกซ้อมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เน้นระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องทางด้านกีฬา เป็นทีมที่ฝึกฝนเล่นมาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนพัฒนาจนได้แชมป์ภาคใต้ตอนล่าง การได้เข้ามาแข่งขันรอบประเทศ 12 ทีมสุดท้ายเป็นปีแรก นับว่าได้เล่น ได้สู้กันอย่างเต็มที่ ถึงผลการแข่งขันจะไม่ได้ชนะเลิศแต่ก็ดีใจที่มีนักเตะในทีมได้ช่วยกันเล่นได้สามัคคีกันในทีม เล่นในรอบประเทศได้เป็นที่น่าพอใจ ภูมิใจกับนักกีฬาชุดนี้มาก กิจกรรมนี้เปิดมุมมอง เติมประสบการณ์สำหรับเด็กๆ สไตล์การเล่น ความฟิต ทำให้ได้มาเจอเวทีใหญ่ๆ ได้เจอกับทีมที่หลากหลายทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ได้มาเจอวิธีการ รูปแบบการเล่น รวมถึงความทุ่มเทของเด็กแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันและมาแข่งขันกันได้อย่างสนุกสำหรับรายชื่อ 12 ทีมสุดท้ายในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.เชียงใหม่, โรงเรียน อบจ.ชัยนาท, โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.ขอนแก่น, โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์, ทีมตะลุมบอล จ.จันทบุรี, ทีมสาครบุรี จ.สมุทรสาคร, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่, โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม จ.ชุมพร, โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง, โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย, โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ, และโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ