รมต.พณ.สหรัฐฯ ชมนายกฯดึงดูดการค้าและลงทุนเข้าสู่ประเทศ พร้อมแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ

วันนี้ (14 มี.ค.) เวลา 16.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือกับ นางจีนา เอ็ม. เรมอนโด (The Honorable Gina M. Raimondo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา ในประเด็นการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ สรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ ในการมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ประเทศไทยเปิดรับภาคเอกชนสหรัฐฯ เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น โดยไทยมีจุดแข็งในหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน รวมถึงรัฐบาลกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้ง่ายมากขึ้น และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐฯ และแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ ยินดีที่ได้มามาเยือนไทยในครั้งนี้ ซึ่งได้มีโอกาสหารือกับหลายกระทรวง รวมถึงคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ ให้เป็นรูปธรรม พร้อมกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีและความพยายามของรัฐบาลในการแสดงบทบาทเชิงรุก ผ่านการเดินทางไปพบปะหารือกับทางผู้นำรัฐบาลและภาคเอกชนในต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ มองว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี สามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างกว้างขวางด้านการขยายการค้าและการลงทุน นายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ โดยไทยพร้อมรองรับให้ภาคเอกชนสหรัฐฯขยายฐานการผลิตในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เศรษฐกิจสีเขียว และการจัดตั้ง data center เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มองว่า สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากคอร์รัปชัน ยึดถือกฎระเบียบและกฎหมาย รวมถึงต้องมีทรัพยากรและแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งนายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยมองว่าการฝึกทักษะและการอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและต่อบริษัทที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ชื่นชมต่อความพยายามของไทย พร้อมยินดีส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานไทย ผ่านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของสหรัฐฯ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการเสริมสร้างทักษะและการอบรมแรงงานไทยได้ในอนาคตด้านพลังงานสะอาด ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในพลังงานสะอาด อย่างพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งไทยมองว่าเป็นประเด็นที่ไทยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ แต่จำเป็นต้องศึกษาถึงความปลอดภัย รวมถึงรับฟังเสียงและความคิดเห็นของคนในพื้นที่ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มองว่าการลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่สะอาดและมีราคาถูกความเชื่อมโยง และโครงสร้างพื้นฐาน นายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยมีการพัฒนาสนามบิน ท่าเรือ เพื่อให้รองรับต่อการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมถึงมีโครงการ Landbridge ที่จะสร้างผลประโยชน์ทั้งต่อไทยและต่อภูมิภาค ซึ่งภาคเอกชนสหรัฐฯ จะได้ประโยชน์เช่นกัน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ชื่นชมรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หวังว่าจะมีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนสหรัฐฯ และไทย เพิ่มมากขึ้นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กล่าวเชิญนายกฯ เข้าร่วมการประชุม IPEF Clean Economy Investor Forum ณ สิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน พร้อมมองว่ากรอบ IPEF จะเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ ได้เห็นถึงศักยภาพของไทย และแนวทางในการเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ นายเศรษฐา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวดังนี้ ผมพบ H.E. Ms. Gina M. Raimondo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา เป็นครั้งที่ 2 แล้ว หลังจากที่เคยพบกันแล้วครั้งหนึ่งในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ซานฟรานซิสโก ก่อนพบกับคณะสภาผู้ส่งออกแห่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ (The President’s Export Council: PEC) ท่านรัฐมนตรีเป็นหญิงเก่งและแกร่งครับ ท่านผลักดันเรื่องสำคัญๆ หลายเรื่อง เช่น การออกกฎหมาย Infrastructure Investment and Jobs Act และ ส่งเสริมทั้งภาคธุรกิจและแรงงาน การสร้างงานที่มีคุณภาพ และการส่งเสริมขีดความสามารถและนวัตกรรมของผู้ประกอบการครับวันนี้เราได้หารือกันถึงแนวทางที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค โดยเฉพาะความร่วมมือในกรอบ IPEF หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก ที่ทางสหรัฐฯ เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนอกจากนี้ เรายังได้หารือกันถึงแนวทางที่จะขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของเรา อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเมื่อวันก่อนท่านรัฐมนตรีได้กล่าวกับท่านรองนายกฯ ภูมิธรรมว่า แม้ว่าตอนนี้การลงทุนจากสหรัฐในไทยจะอยู่อันดับที่ 3 แต่หากเราทำถูก ทำถึง เราสามารถเป็นเบอร์ 1 ได้ครับ ทั้งนี้ ทางสหรัฐมีความตั้งใจที่จะ Supercharge การลงทุนในภูมิภาคนี้ และถ้าทั้งไทยและสหรัฐฯ รวมถึงประเทศใน IPEF ร่วมมือกันในเรื่องการผลิต Semiconductor ทั้ง supply chain ทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน และแน่นอนว่า การลงทุนจากสหรัฐฯในไทยจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับ