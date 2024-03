สสว. จับมือ “ทรูสเปซ” เพิ่มสิทธิประโยชน์ SME ใช้พื้นที่แลกเปลี่ยน-ต่อยอดองค์ความรู้

สสว. จับมือ “ทรูสเปซ” เพิ่มสิทธิประโยชน์ SME เชื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เดินหน้าผลักดันสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมเสริมความคล่องตัวบริหารจัดการธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนวันนี้(12 มี.ค. 2567 )นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. มีพันธกิจในการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล โดย สสว. ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ และเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาให้บริการผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สสว. ได้จัดทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club คลับพิเศษสำหรับ SME ที่รวบรวมสิทธิประโยชน์ในการทำธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. ใช้บริการใน 3 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน การขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผอ.สสว เปิดเผยว่า วันนี้ สสว. ร่วมกับ บริษัท ทรูสเปซ จํากัด ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME ในการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์ในการทำงาน ให้สิทธิ์นั่งทำงานที่ True Space - Co & Creative เเบบ Day Pass นั่งได้ทั้งวัน ทุกสาขา พร้อมส่วนลดการเข้าใช้บริการต่างๆ ของทรูสเปซสูงสุดถึง 50% เช่น ส่วนลดค่าใช้บริการ Co–working Space การสมัคร True Space Membership การใช้บริการ Meeting Room รวมถึงส่วนลด 20% สำหรับการเช่าพื้นที่จัดอีเว้นท์ และสำนักงานให้เช่าในพื้นที่ทรูสเปซ เป็นต้น ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการ MSME ยุคใหม่ ที่ต้องการความคล่องตัว และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันในอนาคต“ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นหนึ่งในรูปธรรม ในการเชื่อมโยงพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหนึ่งในทิศทางการดำเนินการในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ของ สสว. และ สสว. จะใช้เครื่องมือต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตร ที่ สสว. มีความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเอสเอ็มอีให้มากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยฟันเฟืองของเอสเอ็มอี โดย สสว. จะทำหน้าที่เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทยตลอดไป” ผอ.สสว. กล่าวผอ.สสว. กล่าวว่าปัจจุบัน สสว. ได้มีการเอ็มโอยูกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปแล้ว จำนวน 29 ราย โดยแบ่งเป็นภาครัฐ 9 ราย และภาคเอกชน 20 ราย ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมเอสเอ็มอี ทั้งหมด 3 ด้าน ตามกรอบของงานสิทธิประโยชน์ โดยรายละเอียด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ สสว. และ SME Connextนางสาวอัจฉรา โสตถิพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการหน่วยงานทรูสเปซ บริษัท ทรูสเปซ จำกัด กล่าวว่า ทรูสเปซ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำ โคเวิร์คกิ้งสเปซ พื้นที่ทำงานยุคใหม่ มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งเทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล มาให้บริการแก่ ผู้ประกอบการ MSME ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญ เป็นพลังขับเคลื่อนและเสริมแกร่งเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ได้มีโอกาสถึงระบบนิเวศน์ที่ครบครัน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมเข้าถึงนักลงทุน และต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้ ทรูสเปซ มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME ให้นั่งทำงานที่ True Space - Co & Creative เเบบ Day Pass นั่งได้ทั้งวัน ทุกสาขา พร้อมส่วนลดการเข้าใช้บริการต่างๆ ของทรูสเปซสูงสุดถึง 50% เช่น ส่วนลดค่าใช้บริการ Co–working Space การสมัคร True Space Membership การใช้บริการ Meeting Room รวมถึงส่วนลด 20% สำหรับการเช่าพื้นที่จัดอีเว้นท์ และสำนักงานให้เช่าในพื้นที่ทรูสเปซ อีกด้วยผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SME Connext Application ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทรูสเปซ Line Official: @truespace I หรือ Facebook : True Space หรือ IG :truespaceth หรือ www.truespaceth.com รวมถึงติดตามข่าวสารการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ อัปเดตกิจกรรมสำหรับ SME ไทยที่น่าสนใจ bizportal.go.th