โฆษกรัฐบาลเผยภาพรวม หารือเอกชนชั้นนำรายใหญ่ฝรั่งเศส มั่นใจ นายกฯ เพิ่มความเชื่อมั่น โชว์วิสัยทัศน์ แผนการทำงานชัดเจน

วันนี้ (9 มี.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นกับบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลกของฝรั่งเศส จำนวน 11 รายเมื่อวานนี้ พบว่ามีปัญหาและโอกาสที่คล้ายคลึงกัน อยู่ 2 ประเด็น ได้แก่1) ปัญหาที่เกิดจากกฎระเบียบของทางราชการที่ยุ่งยากล่าช้า ทำให้เกิดความอึดอัดและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ : ซึ่งปัญหานี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดการดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขด้วยนโยบาย ease of doing business โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คณะทำงานเตรียมการเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมประชุมเพื่อหารือให้เกิดการแก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยเร็วที่สุด ทันทีที่กลับถึงเมืองไทย2) ทุกบริษัทต่างก็มีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึงความท้าทายด้านความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยเป้าหมาย carbon net zero ซึ่งทำให้มีความต้องการด้านพลังงานสะอาด : ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ที่ได้วางแนวทางการพัฒนามุ่งเน้น clean/green energy มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ไทยมีความพร้อม มีศักยภาพสูงที่สุดในอาเซียน เช่น การทำ Floating Solar Cells เหนือเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ“การที่ผมได้เข้าร่วมในการหารือทั้งหมด เห็นได้อย่างชัดเจนครับ ว่าด้วยท่าทีการตอบสนองที่ชัดเจนรวดเร็วมีวิสัยทัศน์ มองเห็นแนวทางการทำงานในอนาคต จากท่านนายกรัฐมนตรีในวงสนทนา ทำให้คู่เจรจาต่างล้วนเชื่อมั่น พึงพอใจ และเชื่อมั่นที่จะเพิ่มการลงทุนในไทยให้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้“ นายชัย กล่าว