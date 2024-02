"อิ๊งค์" โพสต์คลิปหลานๆ เขียนการ์ดต้อนรับ "ทักษิณ" กลับบ้าน

วันนี้(17 ก.พ.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย บุตรสาวของนายทักษิณ ชินวัตร โพสต์ ไอจีสตอรี่ ingshin21 เป็นวิดีคลิปที่หลานๆ ของนายทักษิณ กำลังช่วยกันเขียนการ์ดขนาดใหญ่ รอต้อนรับนายทักษิณ โดยข้อความบางส่วน ระบุว่า “Tony Welcome home grandpa” , “We‘ve been waitting for this for so so” ซึ่งหลานๆ แต่ละคนได้เขียนชื่อแต่ละคนไว้ในการ์ดด้วย เช่นเดียวกับ นางสาวพินทองธา ชินวัตร พี่สาวของนางสาวแพทองธาร ได้โพสต์คลิปเดียวกันทั้งนี้ นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษเด็ดขาดชายที่พักรักษาตัวอยู่ รพ.ตำรวจ มีกำหนดได้รับการพักโทษในวันที่ 18 ก.พ.นี้ หลังจากเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และเข้ารับฟังคำตัดสินของศาลฎีกาในคดีทุจริตต่อหน้าที่ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3 คดี มีโทษจำคุกรวม 8 ปี แต่ได้รับพระราชการอภัยโทษลดโทษเหลือ 1 ปี อย่า่งไรก็ตาม เมื่อนายทักษิณเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ก็มีอาการป่วยหนักทันที และถูกนำตัวมาพักรักษาที่ห้องวีไอพี ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่คืนวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา และยังมีอาการป่วยหนักตลอด ถึงแม้ครบกำหนดที่กรมราชทัณฑ์ต้องส่งตัวกลับเรือนจำช่วง 90 วัน และ 120 วัน แต่ก็ยังต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยกรมราชทัณฑ์อ้างความเห็นของแพทย์ว่าจำเป็นต้องได้รับการดูและอย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะหากมีอาการถึงขึ้นเป็นอันตรายแก่ชีวิตจะได้รักษาอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนด 180 วัน ในวันที่ 18 ก.พ.ซึ่งนายทักษิณเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษเนื่องจากมีอายุเกิน 70 ปี นายทักษิณก็พร้อมออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ที่บ้านจันทร์ส่องหล้าทันที