บิ๊กอสังหาฯ เมืองนครปฐม “ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้” ทุ่มลงทุนหนักปี “มังกรทอง 2567”กว่า 4,000 ล้าน รองรับศก.ฟื้นตัวต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ณ บริเวณโครงการ โครงการ Garden Ville by Yusabai จังหวัดนครปฐม ดร.ยุพิน รัชตวุฒิพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อมด้วยนายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ รวมถึงตัวแทนสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวอีก 3 โครงการใหม่ของบริษัท ภายในปี 2567 นี้ ได้แก่ Centric, U Condo ใกล้ห้างเซ็นทรัลนครปฐม และบ้านอยู่สบาย ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดนครปฐม รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมดกว่า 4,000 ล้านบาทนายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการใหม่ในปีนี้ที่เริ่มทำการก่อสร้างเเล้วพร้อมกับเริ่มเปิดการขายคือ Centric ในพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท พื้นที่โครงการอยู่ด้านหลังห้างฯ เซ็นทรัล นครปฐม มีทั้งอาคารพาณิชย์ ประมาณ 47 แปลง บ้านพักอาศัยแบบทาวน์โฮม 3 ชั้น ประมาณ 206 แปลง และทาวน์โฮม 2 ชั้น อีก 39 แปลงส่วนโครงการที่ 2 คือโครงการ U Condo เป็นคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น ในพื้นที่ 5 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,152 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ด้านหลังห้างฯ เซ็นทรัลนครปฐม เช่นเดียวกัน มีอาคารคอนโดฯ 4 อาคาร รวม 300 ยูนิต จุดตรงนี้สามารถรองรับทั้งประชาชน และนักลงทุนทั่วไป เพราะราคาย่อมเยา ระดับ 1 ล้านบาทต้นๆ สามารถลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่า หรือมาพักอาศัยเพื่อไปทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกสบายสำหรับโครงการที่ 3 คือ “โครงการบ้านอยู่สบาย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม” ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการ พื้นที่เกือบ 200 ไร่ เริ่มดำเนินการสร้างปี 2567-2569 มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และโฮมออฟฟิศ สไตล์โมเดิร์นฟาร์มเฮ้าส์ (Modern Farmhouse) ภายในโครงการพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ในบรรยากาศฟาร์มวิล คลับเฮ้าส์หรู เปิดมุมมองรับวิวสวน อีกทั้งยังมี Community Mall และคอนโด Super Luxury โดยช่วงเเรกจะพัฒนาในพื้นที่ 40 ไร่ก่อน ซึ่ง Community Mall จะสามารถรองรับทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีโซลาเซลล์ และเรื่องของ EV ชาร์จเจอร์ ซึ่งถือว่า โครงการที่ศูนย์ราชการแห่งนี้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปอีก 4-5 ปีข้างหน้า“เหตุผลที่บริษัทฯ เราเลือกทำเลจังหวัดนครปฐมมาตลอดกว่า 20 ปี เพราะจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ หรือ GDP สูงจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย โดยอันดับ 1 คือ ระยอง และกรุงเทพมหานคร 2.ชลบุรี 3.ปราจีนบุรี 4.พระนครศรีอยุธยา 5.ฉะเชิงเทรา 6.สมุทรสาคร 7.สระบุรี และ 8.นครปฐม อีกทั้งประชากรก็มีรายได้สูงด้วยความสามารถของตนเอง ผมจึงมั่นใจว่า เนื่องจากเราติดกับกรุงเทพฯ ปริมณฑล ขณะที่จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีการพัฒนาสูง ราคาที่ดินแพงมาก ดังนั้น โครงการของเราสามารถรองรับความเจริญได้ในอีกสองสามปีอย่างแน่นอน เราจะเป็นเจ้าเเรกที่ทำโปรดักส์ในระดับกรุงเทพฯ ที่มีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ที่ดีขึ้น เพื่อรองรับความเจริญของเมืองครับ“ นายอภิชัย กล่าวขณะที่ตัวแทนสถาบันการเงิน โดย คุณธิวารันญ์ กิ้มบุญจิ๋ว จากธนาคารออมสิน ระบุว่า ทางธนาคาร พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งอาชีพอิสระ ข้าราชการ และพนักงานประจำ ที่สนใจต้องการมีที่อยู่อาศัย หรือทำการค้าขาย ซึ่งในราคาที่ทางโครงการตั้งขึ้น ทางธนาคารพร้อมที่จะช่วยดูแลอำนวยความสะดวกเเละเรื่องสินเชื่อให้กับลูกค้า จะช่วยดูแลเรื่องรายได้ให้สอดคล้องกับราคาบ้านที่ลูกค้าจะซื้อ และเดินเรื่องยื่นกู้ให้อย่างเต็มที่ด้าน ดร.ยุพิน รัชตวุฒิพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวเสริมว่า บริษัท ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทำในพื้นที่นครปฐมมาร่วม 20 ปี จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนำที่ดินแปลงทำเลทอง มาเปิด 3 โครงการใหม่เพื่อรองลูกค้าทุกระดับ ประกอบกับความพร้อมของทีมบุคลากร ดีไซน์ และพันธมิตรงานวัสดุก่อสร้าง ทำให้ลดต้นทุนและคงคุณภาพ รวมทั้งจุดแข็งในเรื่องของการบริการหลังการขาย เราจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของพี่น้องชาวนครปฐม ทำให้ได้รับความไว้วางใจและสามารถที่จะดูแลรับรองลูกค้าได้เป็นอย่างดีตลอดในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และด้วยแลนด์แบงก์ที่มีนับ 10 ปี เรายังสามารถยึดพื้นที่ตรงนี้เป็นทำเลที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าทุกคน“บริษัทฯ มั่นใจการลงทุนโครงการของเรา ด้วยทำเลทองที่มีระบบการคมนาคมที่สะดวก นำมาซึ่งความเจริญเข้ามาที่จังหวัดนครปฐม รวมทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าใหญ่ มหาวิทยาลัย ที่มีอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ของเรายังมีสินเชื่อของธนาคารทุกธนาคารที่สนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้า พร้อมจะทำโพสต์ไฟแนนซ์ และปล่อยกู้เต็ม 100 % ให้กับลูกค้าของโครงการทุกราย นับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนำเสนอเป็นทางเลือกทางหนึ่งของความต้องการที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวนครปฐม และตำบลใกล้เคียง ด้วยประสบการณ์ที่มีเราพร้อมจะดูแลลูกบ้านที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัท ทรัพย์คณา พร็อพเพอร์ตี้ ของเราค่ะ” ดร.ยุพิน กล่าวผู้สื่อข่าวรายว่า ในวันเดียวกันนี้ โครงการ Garden Ville by Yusabai ได้มีการจัดงาน “Welcome Party to be Family“ เพื่อแสดงความยินดีกับลูกบ้านที่ได้บ้านใหม่ เฟส 1 และเฟส 2 กว่า 100 ยูนิต และจัดงานต้อนรับอย่างอบอุ่นในฐานะครอบครัวบ้านอยู่สบาย ภายในงานได้มีการสร้างความเชื่อมั่นโดยการพาชมบ้านพร้อมส่งมอบในปี 2567 นี้ เฟส 3 และ เฟส 4 อีกด้วย