นายกฯ ปลื้ม TasteAtlas จัดอันดับให้อาหารไทย เมนูส้มตำ และ พล่ากุ้ง ติดอันดับที่ 6 และ 9 ในอันดับเมนูสลัดที่ดีที่สุดในโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีกับผลการจัดอันดับอาหารไทย จาก TasteAtlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก ในการจัดอันดับ 10 Best Rated SALADS in the World (2023) หรือ เมนูสลัดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งผลการจัดอันดับ มี 2 เมนูอาหารไทย ที่ติดอันดับในครั้งนี้ ได้แก่ อันดับ 6 ส้มตำ และ อันดับ 9 พล่ากุ้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 10 Best Rated SALADS in the World จัดอันดับโดยการใช้ผลคะแนนจากนักรีวิวทั่วโลก ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 สำหรับเมนูส้มตำ ที่ได้รับอันดับ 6 ในการจัดอันดับครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ได้ให้คำนิยามว่า ส่วนผสมของเมนูส้มตำ ประกอบไปด้วย มะละกอดิบที่ฝานเป็นเส้นบางๆ ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ กุ้งแห้ง รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ตามต้องการ ผสมด้วยซอสที่มีส่วนประกอบกระเทียม พริก น้ำปลา น้ำตาลปี๊ป น้ำมะนาว หรือ น้ำมะขาม โดยเมนูนี้มีรสชาติเผ็ดหวาน และ เปรี้ยว พบได้มากในภาคอีสานของประเทศไทย เมนูส้มตำมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับส่วนผสม ถือเป็นเมนูสลัดที่เรียบง่ายได้รับความนิยม และเป็นเมนูมีในร้านอาหารไทยทั่วโลก โดยรับประทานเป็นอาหารจานหลัก กินเป็นกับข้าว หรือรับประทานร่วมกับอาหารประเภทโปรตีนชนิดอื่นๆสำหรับเมนูพล่ากุ้ง ที่ได้อันดับ 9 ในการจัดอันดับครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ได้ให้คำนิยามว่า เป็นยำกุ้งสด มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยว โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ กุ้ง ตะไคร้ หอมแดง ผักกาด ใบมะกรูด ผักชี และ ใบสะระแหน่ ราดด้วยซอสที่ทำจาก พริก และ น้ำมะนาว ซึ่งเมนูนี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน สามารถเพิ่มวัตถุดิบ และ ส่วนผสมอื่นๆได้ตามต้องการ โดยเมนูนี้มีรสชาติจัดจ้าน และหอมเครื่องสมุนไพรไทย“นายกรัฐมนตรียินดีชื่นชมอาหารไทยที่ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายและเป็นที่นิยม โดยอาหารไทยผ่านการผสมผสานวัตถุดิบ ทั้งสมุนไพร เครื่องเทศ ที่มีเอกลักษณ์ มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนมีรสชาติที่กลมกล่อมครบรส ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจด้านอาหาร ที่ยังคงรักษาคุณค่าอัตลักษณ์ของอาหารไทยจนสร้างชื่อเสียงต่อประเทศเสมอมา” นายอนุชา กล่าว