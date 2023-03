ไทยผลักดันเร่งด่วน ต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ 1 ใน 9 วาระสำคัญ ประชุม รมต.อาเซียนด้านดิจิทัล ชูผลดี สหรัฐฯ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ร่วมมือ

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยผลประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 ไทยผลักดันเร่งด่วน ต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ ชู สหรัฐฯ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ร่วมมือสร้างมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เศรษฐกิจดิจิทัล และพัฒนาเมืองอัจฉริยะวันนี้(21 มี.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 มีนาคม 2566 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Digital Ministers’ Meeting: ADGMIN ครั้งที่ 3) และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เกาะโบราไคย์ ฟิลิปปินส์ โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ที่ได้รับมอบหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศร่วมกับประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ : ITU) และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้1. การร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการพัฒนาด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงและแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้หัวข้อ การผนึกกำลังสู่อนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล การส่งเสริมความร่วมมือตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 และแบ่งปันข้อมูล การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของไทย และเน้นย้ำถึงความท้าทายในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มาพร้อมกับการเร่งการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล2. การผลักดันประเด็นสำคัญเร่งด่วนของไทย ไทยได้เสนอกิจกรรมความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ของอาเซียน เช่น 1.การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ 2.การสร้างเครือข่ายอาเซียนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำมาตรการเพื่อปกป้องประชาชนจากการหลอกลวงทางออนไลน์3. การรายงานผลการดำเนินงานสำคัญปี 2565 รับทราบผลงานความสำเร็จของโครงการสำคัญประจำปี 2565 เช่น 1.รายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียน และ 2.แนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของอาเซียนและข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ4. การรับทราบผลการประชุมคณะกรรรมการประสานงานอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่ 3 ในส่วนของกรอบการประชุมสภาปฏิบัติการอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนดิจิทัล มีกิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น โครงการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และบริการดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ5. การอนุมัติงบฯ ประจำปี 2566 ไทยได้รับอนุมัติงบฯ จากกองทุน ASEAN ICT Fund จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ Towards ASEAN regional analysis: ASEAN Guidelines and Preparation on conducting digital statistics for economy-wide CGE database and bridging-digital-divide integrated simulation จำนวน 57,900 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการระยะที่สอง สืบเนื่องจากโครงการระยะแรกในปี 2564 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับการบริหารจัดการสถิติดิจิทัลสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium: CGE) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการลดช่องว่างด้านดิจิทัลของอาเซียนได้อย่างครอบคลุมและบูรณาการ6. เอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 ได้มีการรับรอง ให้ความเห็นชอบ และรับทราบเอกสาร จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1.รับรองปฏิญญาดิจิทัลโบราไคย์ 2.เห็นชอบกรอบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในอาเซียน 3.เห็นชอบร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย:กรอบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในอาเซียน 4.เห็นชอบแถลงข่าวร่วมสำหรับการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 5.รับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมระหว่างข้อสัญญาต้นแบบของอาเซียนและข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ และ 6.รับทราบรายงานการศึกษาภูมิทัศน์ปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียน ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ ยังไม่มีการพิจารณาการลงนามเอกสารฉบับดังกล่าว เนื่องจาก ITU อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างเอกสารดังกล่าว7. การประชุม ADGMIN ครั้งที่ 3 กับคู่เจรจา ที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อแผนงานความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแสวงหาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และการพัฒนาศักยภาพในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์8. การจัดการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 4 สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีกำหนดการจะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 25679. บทบาทของคณะผู้แทนไทย เช่น เร่งรัดการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน และได้ผลักดันข้อเสนอการจัดตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง“และด้วยความโดดเด่นด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทยภายใต้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำให้ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความความร่วมมือจากต่างประเทศ 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น และจีน ในการหารือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในประเด็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 5G โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เศรษฐกิจดิจิทัล การจัดการปัญหาหลอกลวงออนไลน์ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และยังประสบความสำเร็จในการหารือทวิภาคีของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระหว่างการประชุม ADGSOM ครั้งที่ 3 กับ 3 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และได้รับการสนับสนุนจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council หรือ USABC) ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความร่วมมือด้านดิจิทัลต่างๆ” น.ส.ทิพานัน กล่าว