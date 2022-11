สกก.พิมาย โชว์ตัวแบรนด์ "ข้าวพิมาย" ยกระดับข้าวถุงชาวนา ขึ้นห้าง Big C กว่า 60 สาขา

"กร ทัพพะรังสี "นำทีมสหกรณ์พิมาย ดันข้าวหอมมะลิแท้100 % ยกระดับข้าวถุงจากชาวนาสู่ระดับมาตรฐานสากล พร้อม สร้างแบรนด์เน้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพิมาย เข้าสู่ตลาดค้าปลีกโมเดิร์นเทรดของไทย ขึ้นห้าง Big C ทั่วประเทศวันที่ 26 พ.ย.65 นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ส.ส.พิมาย 9 สมัย ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด พร้อมด้วยนายโชค โจ้พิมาย ประธานสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และนางปาณชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ร่วมกิจกรรมแนะนำ "ข้าวพิมาย...อร่อยเหนือกาลเวลา" ข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดพิเศษบรรจุถุง 5 กิโลกรัม ภายใต้แบรนด์ "ข้าวพิมาย" โดยมีนางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขา สุขสวัสดิ์นายกร ทัพพะรังสี กล่าวว่า ตนได้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 รวมถึงเป็นประธานโครงการพัฒนาแบรนด์ “ ข้าวพิมาย” ข้าวหอมมะลิแท้คัดพิเศษ เพื่อยกระดับข้าวถุงจากชาวนาให้เป็นข้าวระดับมาตรฐานสากลและสร้างแบรนด์ที่เน้นถึงเอกลักษณ์และอารยธรรมท้องถิ่นพิมายเข้าสู่ตลาดค้าปลีกโมเดิร์นเทรดของไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก Big C ให้วางจำหน่ายในสาขาทั่วประเทศด้าน นางปาณชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด กล่าวว่า "ข้าวพิมาย...อร่อยเหนือกาลเวลา" เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% ภายใต้แบรนด์ "ข้าวพิมาย" อยู่ในการดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ตั้งแต่การรับซื้อ คัดสรรข้าวเปลือก การอบสี ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุถุงตลอดทั้งกระบวนการในโรงงานผลิตข้าว นอกจากนี้ยังได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิแท้บรรจุถุงที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานสากลส่งถึงผู้บริโภคในราคาเกินคุ้มบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ในราคาปลีกปกติเพียง 188 บาทข้าวพิมาย มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นข้าวที่ปลูกในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นดินแดนอารยธรรมและเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีความอุดมสมบูรณ์และผืนดินมีความพิเศษเฉพาะท้องถิ่น ทำให้ "ข้าวพิมาย" มีความหอม เหนียว นุ่ม เป็นความภาคภูมิใจของชาวพิมายในการส่งต่ออารยธรรมผ่านกาลเวลาจากรุ่นสู่รุ่นผู้บริโภคสามารถร่วมสนับสนุนชาวนาพิมาย โดยซื้อ “ข้าวพิมาย...อร่อยเหนือกาลเวลา” ในสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด โทร. 044-471-128 หรือ 094-451-6698 (ผู้จัดการปาณชญา บวชสันเทียะ)