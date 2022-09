ส.ส.ท. หารือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมยกระดับบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

วันนี้(12 ก.ย.)Mr. Watanabe Toshihiko, AOTS Expert นำคณะผู้บริหารและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เข้าพบ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหารือแนวทางการยกระดับบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น ตามโครงการ Smart Monodzukuri Support Team for Thailand เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เห็นว่า สคช. เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองคนในอาชีพ และมีการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบ E-Training และ E-Workforce Ecosystem Platfrom ที่มีความทันสมัย สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนางสาววรชนาธิป ได้ให้ข้อมูลแนวทางการเข้าเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ และแนะนำการนำมาตรฐานอาชีพที่จะนำกระบวนการรับรอง ไปใช้ประโยชน์ในโครงการดังกล่าวได้ อาทิ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ (In-company trainer) นักบูรณาการระบบ (System Integrated) และนักควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานอาชีพที่มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศได้สำหรับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ได้จัดทำโครงการ Smart Monodzukuri Support Team for Thailand โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) และสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) เพื่อพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรม และแบ่งปันความรู้ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ได้จัดตั้งทีมสนับสนุนจากญี่ปุ่น เพื่อให้คำปรึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นตลอดปี พ.ศ. 2562-2565 ปัจจุบันมีกำหนดทำโครงการสร้างระบบทะเบียนบุคลากรส่งเสริม DX ในประเทศไทย ซึ่งต่อยอดจากโครงการ Smart