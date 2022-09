“ลุงป้อม” ชมหน่วยงาน ยกระดับไทยขึ้นเทียร์ 2 สำเร็จ มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานต่อเนื่อง

วันนี้ (8 ก.ย. 65) เวลา 09.30 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 2/2565 และคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ครั้งที่ 3/2565 ต่อเนื่องกัน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจำปี 2565 เหตุผลที่ไทยได้รับการจัดระดับขึ้นเทียร์ 2 และข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อการดำเนินงานของรัฐบาลไทย โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ (1) การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) (2) การจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Draft Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Australia concerning Counter Trafficking in Persons Center of Excellence” (3) การลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กระหว่าง 21 หน่วยงาน (Child Safe Friendly Tourism) (4) การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านแรงงานและการตรวจคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในภาคประมง ระหว่างกระทรวงแรงงาน กรมประมง และ USAID Thailand CTIP โดย Winrock International (5) การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และหลักสูตรครูฝึกสอน (IDC) โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (1) ให้มีการลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในห้วงปลายเดือนตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ (2) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและคณะกรรมการผู้ชำนาญการระดับภาคหรือระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2565 (4) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ และคณะกรรมการผู้ชำนาญการระดับภาคหรือระดับหน่วยงาน (5) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (6) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ.2566 - 2570 (7) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน นำกรอบความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) ไปหารือกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางตามขั้นตอนต่อไปพล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า วันนี้ คณะกรรมการได้รับทราบผลการดำเนินงานสำคัญในช่วงที่ผ่านมารวมทั้ง ได้เห็นชอบ แผนการดำเนินงานที่สำคัญในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และ แนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายโดยให้มีผลเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้วันนี้ คณะกรรมการ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีสรรหา คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและคณะกรรมการผู้ชำนาญการระดับภาคหรือระดับหน่วยงาน การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัด ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลายด้าน ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น Tier 2 ซึ่งทำให้ต้องพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรักษาระดับ หรือยกระดับการทำงานให้สูงขึ้น ต่อไป