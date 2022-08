“ธนกร” ขอบคุณ ปชช.รับวัคซีนโควิดต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขของรัฐบาล

วันนี้ (31 ส.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในไทยที่ขณะนี้ มีการปรับตัวดีขึ้น รัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการได้จนทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ ซึ่งต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้ออกนโยบายต่างๆ ที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุล ทั้งมิติด้านสุขภาพและมิติทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพระบบสาธารณสุขไทย ทั้งการรักษา การให้บริการ การรับมือโรคอุบัติใหม่และภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนยกระดับความมั่นคงทางด้านสุขภาพ ตั้งแต่บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทีมหมอครอบครัว อสม. รวมถึงขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนโควิด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงได้เองหลายชนิดในประเทศ และส่งเสริมบทบาทการเป็น “ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุข” (Medical and Wellness Hub) ของโลก ซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการของ “ศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่” (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases : ACPHEED) เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ถือเป็นความสำเร็จของ ไทยและสาธารณสุขไทยอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก โดยภารกิจสำคัญของศูนย์ APHEED คือ การเสริมสร้างขีดสมรรถนะของภูมิภาคอาเซียนเตรียมความพร้อม การป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่นายธนกร กล่าวต่อไปว่า ได้สอบถามพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งประชาชนยังคงทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ระบบ เพราะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลการดูแลประชาชน จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและบรรเทาอาการหากติดเชื้อได้ ซึ่งรายงานภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. 2564 - 30 ส.ค. 2565 รวม 142,744,052 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 57,255,325 โดส ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม 53,705,743 โดส และผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ขึ้นไปสะสม 31,782,984 โดส ขณะที่พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ (31 ส.ค. 65) ที่รักษาตัวใน รพ. จำนวน 2,240 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,240 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,427,484 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,917 ราย หายป่วยสะสม 2,434,368 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 15,754 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 10,605 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 765 ราย“การบริหารประเทศในช่วงภาวะวิกฤตถือเป็นโจทย์หินของผู้นำ ซึ่งรัฐบาลนี้ได้มีนโยบายและมาตรการมากมายในการแก้ไขปัญหา เยียวยา ช่วยเหลือประชาชน เพื่อประคับประคอง และกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน เน้นการสร้างความสมดุลทั้งมิติด้านสุขภาพและมิติทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือร่วมใจของของทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม.และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้องค์กรต่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงองค์การอนามัยโลกได้ให้การยอมรับ และชื่นชมประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่รับมือกับสถานการณ์โควิดได้ดีที่สุด เป็นลำดับต้นๆ ของโลก” นายธนกร กล่าว