นายกฯ ปลื้มไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับแล้วกว่า 3,884.21 ล้านเหรียญสหรัฐ ในครึ่งปีแรก 2565

วันนี้ (19 ส.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2565 สินค้าอัญมณี และเครื่องประดับไทย ทำรายได้รวมกว่า 3,884.21 ล้านเหรียญสหรัฐ แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวกที่ดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ส่งเสริมผลักดันสินค้าที่มีศักยภาพ มีโอกาสแข่งขัน ออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพ และแสวงหาความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยจากตัวเลขการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำไม่ขึ้นรูป) ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 (มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2565 มีมูลค่ากว่า 3,884.21 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 40.96% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 และจากการขยายตัวเพิ่มขึ้น ยอดส่งออกทั้งปี 2565 อาจมีมูลค่าถึง 7,392.49 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 233,647 ล้านบาทซึ่งในโอกาสนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT (The Gem and Jewelry Institute of Thailand) ทั้งนี้ การจัดงานแสดงสินค้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคนในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำจากประเทศไทยและนานาประเทศกว่า 800 ราย ได้พบปะ นำเสนอสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อีกทั้งเป็นโอกาสให้ทุกส่วนได้เจรจาธุรกิจร่วมกัน คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 รายจากทั่วโลก และเกิดการสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ แบ่งเป็นการเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 และจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565“นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันศักยภาพสินค้าไทยเพื่อส่งออก โดยเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นสินค้ามีคุณภาพ และมีมูลค่าสูงของไทย โดยการผลักดันให้ส่งออกสินค้าไทยอย่างแพร่หลายในตลาดต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกำชับทุกฝ่ายให้ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่บุคลากรด้านอัญมณีเครื่องประดับอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานและความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์” นายอนุชา กล่าว