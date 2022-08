"กาญจนบุรี-ราชบุรี-นราธิวาส" จังหวัดเกรด A ปี 64 "สอบตก" ปี 65 ประเมินคุณธรรมราชการ 76 จังหวัด

วันนี้ (1 ส.ค.2565) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ภายหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แจ้งถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ที่กำกับราชการส่วนภูมิภาค รับทราบผลการประเมินประเภทจังหวัด(ราชการส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด) พบว่า มีจังหวัดที่ "ไม่ผ่าน" การประเมินณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปี 2565 ได้แก่จ.กาญจนบุรี ได้คะแนน ITA ปีนี้ ร้อยละ 58.13 อยู่ในระดับ D ติดลบถึงร้อยละ -32.97 ซึ่งพบว่าผลการประเมินในปี 2564 จ.กาญจนบุรี ผ่านประเมิน มีคะแนนสูงถึงร้อยละ 91.10 เป็นจังหวัดในระดับ Aในขณะที่จ.นราธิวาส ในปีนี้มีผล ITA ร้อยละ 74.57 อยู่ในระดับ C ติดลบถึงร้อยละ -11.85 เช่นเดียวกัน ในปีที่แล้ว จ.นราธิวาส เป็นจังหวัดอยู่ใน เกรด A ผ่านประเมิน มีคะแนนสูงถึงร้อยละ 86.42ส่วน จ.ราชบุรี ในปีนี้มีผล ITA ร้อยละ 83.14 อยู่ในระดับ B ติดลบถึงร้อยละ -12.47 เช่นเดียวกัน ในปีที่แล้ว จ.ราชบุรี เป็นจังหวัดอยู่ใน เกรด AA ผ่านประเมิน มีคะแนนสูงถึงร้อยละ 95.61นอกจากนี้ ยังพบว่า จังหวัดที่อยู่ใน เกรด AA ในปีนี้ ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ได้คะแนน ร้อยละ 98.90 จันทบุรี ร้อยละ 95.58 ฉะเชิงเทรา ร้อยละ 97.29 ตรัง 96.96 นครพนม95.01 นครสวรรค์ 97.73บึงกาฬ 99.42 ปราจีนบุรี 96.54 ปัตตานี 95.41 พระนครศรีอยุธยา 98.63 พะเยา 95.01 พังงา 98.02 เพชรบูรณ์ 95.54จังหวัดที่อยู่ใน เกรด A ในปีนี้ ประกอบด้วย กำแพงเพชร ร้อยละ 94.03 (ปี2564 สอบตก ได้เกรด C ร้อยละ 69.88) ขอนแก่น ร้อยละ 91.99 ชลบุรี 90.34 ชัยนาท 91.62 ชัยภูมิ 92.92 ชุมพร 93.47 เชียงราย 90.87 เชียงใหม่ 91.50 ตราด 92.72 ตาก 92.83 นครนายก 92.46นครปฐม 93.68 นครราชสีมา 93.27 นครศรีธรรมราช 93.26 นนทบุรี 91.14 น่าน 90.15 บุรีรัมย์ 88.93ปทุมธานี 92.16 ประจวบคีรีขันธ์ 90.91 พัทลุง 91.45 พิจิตร 91.14 พิษณุโลก 91.83 เพชรบุรี 90.47นอกจากนี้ ยังพบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐแต่ละจังหวัด และสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (85 คะแนนขึ้นไป (หน่วยงานราชการในจังหวัด) พบว่าจ.ราชบุรี ได้ร้อยละ 30.09 จ.อุบลราชธานี ได้ร้อยละ31.25 จ.ชัยภูมิ ได้ร้อยละ 37.50 จ.ปทุมธานี ได้ร้อยละ 40.91จ.พิจิตร ได้ร้อยละ 42.75 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร้อยละ 46.77 จ.ศรีสะเกษ ได้ร้อยละ 46.79 และ จ.บุรีรัมย์ ได้ร้อยละ 48.57.