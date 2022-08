นายกฯพอใจ ผู้ประกอบการไก่แช่แข็งของไทยสามารถส่งสินค้าไปจีนได้

วันนี้ (1 ส.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและยินดีกับความสำเร็จในการเจรจา ทำให้ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยสามารถส่งสินค้าไปจีนได้แล้วจำนวน 20 แห่ง ทั้งนี้กรมความปลอดภัยอาหารเพื่อการนำเข้าส่งออก สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People's Republic China: GACC) ยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกจีนของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยเพิ่มอีกจำนวน 5 แห่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ถือเป็นผลมาจากความจริงจังของรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เดินหน้าช่วยเหลือทุกปัญหาของเกษตรกร โดยครั้งนี้ เป็นความสำเร็จจากการเจรจาหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการยกเลิกการห้ามนำเข้าสำหรับบริษัทไทยที่ได้ดำเนินการสอดคล้องตามข้อบังคับที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนด มีการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต และมีมาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคโควิด-19 ในกระบวนผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลสำเร็จดังกล่าวทำให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้ง นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำนโยบายในการสนับสนุน และดูแลนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รัฐบาลได้ดำเนินการติดตามความร่วมมือ และออกมาตรการต่าง ๆ เช่น โครงการ Factory Sandbox เพื่อสร้างความมั่นใจและลดผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างสะดวก“นายกรัฐมนตรียินดี และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยผลักดันเจรจากับจีนอย่างเต็มที่ มีการติดตาม ประเมินผลต่อเนื่อง ทำให้เกิดความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถส่งออกไก่ไทยไปยังจีนเพิ่มได้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทุกฝ่าย พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับประเทศผู้นำเข้ารายอื่นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักสากล ตามหลักการเศรษฐศาสตร์คู่กับสาธารณสุข” นายธนกรฯ กล่าว