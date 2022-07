“ไพศาล” ชี้ ระวัง “โกเต็ด” เป็นมิตรกับไทยแค่ไหน “หมอวรงค์” จับพิรุธ “สมศักดิ์” ดีล “ทักษิณ”? ปาร์ตี้ลิสหาร 100

ยังคลุมเครือ! “ไพศาล” กร้าว “ประชาชนไทยไม่ต้องการเจ้าประเทศราชมาปกครอง” แนะระวัง “โกเต็ด” เป็นมิตรกับไทยแค่ไหน “หมอวรงค์” จับพิรุธ “สมศักดิ์” สงสัย “ดีลทักษิณ” ปมปาร์ตี้ลิสต์ “หาร 100” เจ้าตัวปฏิเสธน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(22 ก.ค.65) นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า“ประชาชนไทยไม่ต้องการเจ้าประเทศราชมาปกครองไทยนายโกเต็ดได้แถลงรายงานต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติในประเทศไทยในลักษณะสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง โดยสรุปคือ1 ให้ประเทศไทยร่วมกันต่อต้านภัยคุกคามจากจีน2 ให้ประเทศไทยลดการนำเข้าพลังงานจากพม่า3 ให้ประเทศไทยกดดันรัฐบาลพม่า4 สนับสนุนสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในกรณีผู้กระทำความผิดมาตรา 112ประเทศที่นายโกเต็กเคยไปเป็นทูต ได้เกิดกลียุคและล่มสลายมาแล้ว ถ้ามาทำอย่างนี้ในประเทศไทย อาจทำให้ประเทศไทยเป็นรายต่อไปที่จะล่มสลายก็ได้ประเทศไทย จะไม่เป็นศัตรูกับจีนและประเทศเพื่อนบ้านโดยเด็ดขาดไทยจะเป็นมิตรไมตรีกับทุกประเทศจะร่วมมือกับทุกประเทศบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ต้อนรับใครก็ตามที่จะมาปั่นหัวให้คนไทยและประเทศไทยเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านประชาชนไทยเคยขับไล่ฐานทัพสหรัฐมาแล้วในปี 2518 ถ้านายโกเต็ดขืนมารุ่มร่าม ระวังจะถูกคนไทยขับไล่ดูหน้าตานายคนนี้ไว้ให้ดี ว่าเป็นมิตรไมตรีกับไทยเราแค่ไหน”ก่อนหน้านี้ (19 ก.ค.65) อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค ระบุว่า“ความพยายามในการทำให้การละเมิดกฎหมาย เป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ของฝ่ายที่เรียกตนเองว่า ฝ่ายปฏิรูป………………………………………………ข่าวที่นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่ ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐไม่มีประเด็น ม.112 แต่อย่างใดแต่ที่เกิดประเด็นขึ้นนั้น เกิดมาจากการตีไข่ใส่ซีอิ๊วน้ำปลาของพวกที่ต่อต้าน ม.112 และเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นอย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ที่ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัวกล่าวคือ ฝ่ายที่ต่อต้าน 112 และสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตีปีกฮึกเหิมว่าอเมริกาแสดงท่าทีเข้าข้างพวกตนส่วนฝ่ายที่จงรักภักดีก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ว่าสหรัฐฯ ก้าวก่ายซึ่งข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากวงในว่า ไม่มีอะไรในกอไผ่ มีแต่การบิดเบือนสาระสำคัญจากถ้อยคำของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ของฝ่ายปฏิกษัตริย์นิยมเท่านั้น………………………………………………ท่านทูตโกเดคกล่าวเพียงว่า“The United States respects the institution of the Thai monarchy and we understand the esteem with which the Thai people hold the royal family.สหรัฐฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และเรา(สหรัฐฯ) เข้าใจดีว่าคนไทยเทิดทูนราชวงศ์Freedom of expression is critical.เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญand I would emphasize both publicly and privately the importance of allowing people to freely express their ideas without threat of arrest.”และผมเน้นย้ำทั้งต่อสาธารณะและโดยส่วนตัวถึงความสำคัญในการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยปราศจากการข่มขู่ว่าจะจับกุม………………………………………………จะเห็นได้ว่า ท่านทูต เกริ่นมาตั้งแต่ต้นว่าสหรัฐฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และสหรัฐฯ เข้าใจดีว่าคนไทยเทิดทูนราชวงศ์ดังนั้น ในเมื่อคนไทยเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วจะมีเหตุผลใดที่คนไทยจะใช้ความมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางเดียวกัน จะมีเหตุผลใดที่รัฐหรือสถาบันพระมหากษัตริย์จะข่มขู่ว่าจะจับกุมคนไทยซึ่งเทิดทูนสถาบันฯยิ่งไปกว่านั้น สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้นำของโลกเสรีนิยม ซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี “ภายใต้กรอบของกฎหมาย” โดยปราศจากการข่มขู่ว่าจะจับกุมทุกประเทศในโลกล้วนมีกฎหมายปกป้องประมุขหรือผู้นำแห่งรัฐ และ ม.112 ก็เป็นกฎหมายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐม.112 ก็เหมือนกับกฎหมายอาญาทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ คือ มีความพยายามในการยั่วยุรัฐบาล เพื่อหวังสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมาย.”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ “หมอวรงค์” นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความระบุว่า“#พฤติกรรมน่าสงสัยในระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ก็ออกมาเปิดประเด็น ส่อว่าต้องการล้มสูตร ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร500 เพื่อจะกลับไปใช้หาร100 ทั้งๆ ที่มาตรานี้ผ่านสภาไปแล้วสิ่งที่ชวนคิด นายสมศักดิ์ท่านนี้ มีพฤติกรรมแปลกๆ ไม่ตรงไปตรงมา ตั้งแต่การลดโทษ นักโทษทุจริตจำนำข้าว ชนิดที่เรียกว่า ลดโทษแบบโหมกระหน่ำ ซัมเมอร์เซลล์ จนพี่น้องประชาชน ที่รักความถูกต้องออกมาต่อต้านหรือแม้แต่การที่เขา ออกมาสร้างกระแสกับผู้ว่าชัชชาติ ด้วยการนำนักโทษจากเรือนจำ ออกมาลอกท่อ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา สุดท้ายก็ได้แค่สร้างกระแสร่วมกันที่สำคัญที่สุด หลังจากรัฐสภาลงมติ ออกมาให้หาร500 กลายเป็นว่า คนที่ผิดหวังมากที่สุด คือนายทักษิณและพรรคเพื่อไทย สังเกตได้จาก คนของพรรคเพื่อไทย ออกมาด่าทั้งวัน แม้แต่ล่าสุด ยังนำประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีการที่นายสมศักดิ์ ออกมาสร้างกระแสเพื่อหาแนวร่วม ล้มสูตรหาร500 เพื่อกลับไปเป็นสูตรหาร100 จึงไม่แปลกที่ สังคมจะหวาดระแวงพฤติกรรมนี้ว่า มีดีลอะไรกับนายทักษิณ และพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ซึ่งท่านกำลังดันเกม ให้เป็นประโยชน์ ตามที่พวกเขาต้องการ หรือว่าท่านคิดจะไปอยู่กับเขา...”ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมและประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีการเสนอทบทวนสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อจากหาร 500 กลับมาหาร 100 และ ถูกมองว่ามีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ว่า ไม่มีนัยยะทางการเมืองแต่อย่างใด แต่ถ้าเราทำผิดรัฐธรรมนูญก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกันไปหมด แล้วยังจะทำให้ประชาชนสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไปเป็นคนละเรื่องคนละราวจึงอยากให้คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ตนไปคำนวณคณิตศาสตร์ดู ซึ่งถ้าคำนวณแล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาจริง ไม่ใช่ว่าตนจะต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตนได้อ่านและคำนวณตัวเลขดูแล้วคิดว่า ถ้าหลายพรรคได้คำนวณดูเช่นกันก็คงจะไม่รับในสูตรหาร 500 เชื่อมั่นว่าสูตรหาร 500 เป็นไปไม่ได้ แต่จะเป็นสูตรอะไรตามมานั้นตนไม่ทราบเมื่อถามถึงความเป็นไปได้คว่ำวาระ3 เพื่อกลับใช้สูตรหาร 100 นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนยังมั่นใจว่า 500 เป็นไปไม่ได้ ถึงจะยกมือและมีมติไป เรื่องกฎหมายอาจจะไปได้ แต่ข้อเท็จจริงหารออกมาไปไม่ได้ ตนเข้าใจอย่างนั้นเพราะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิด ขอให้ทำความเข้าใจหลักคณิตศาสตร์กันหน่อยส่วนกรณี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ระบุว่า การที่นายสมศักดิ์ออกมาพูดถึงการกลับไปใช้สูตรหาร 100 นั้น เนื่องจากมีการดีลกับนายทักษิณ ชินวัตร และ พรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้ดีล และนพ.วรงค์ ก็เป็นหมอลองไปคำนวณตามสูตรคณิตศาสตร์ดูบ้าง...แน่นอน, ประเด็น “ทูตสหรัฐฯ” ถือว่า น่าจับตามองอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เนื่องจากเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ยังไม่สามารถจับทางได้ว่า มีแนวคิด หรือ ต้องการทำในสิ่งที่เสนอกับคณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐฯจริงหรือไม่โดยเฉพาะหลายเรื่องถือว่า เข้าข่าย “แทรกแซง” กิจการภายในของไทยอย่างชัดเจน ยิ่งเรื่องสนับสนุนยกเลิกม.112 เพื่อสิทธิมนุษยชน ก็จะมีปัญหาไม่ต่างจากที่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้น จะมองสหรัฐฯไม่เป็นมิตร ก็คงไม่ได้ ต้องดูระยะห่างระหว่างการปฏิบัติจริง กับการยึดหลักการเพื่อสร้างภาพเจ้าแห่ง “เสรีประชาธิปไตย”?ส่วน กรณี “สมศักดิ์” ดีลกับ “ทักษิณ” หรือไม่ เรื่องนี้ยากที่จะพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน แต่ถ้ามองว่า “สมศักดิ์” ก็คือ อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย ของ “ทักษิณ” และไม่เคยแตกหักกับ “ทักษิณ” มาก่อน ขณะที่สูตรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 พรรคที่ได้ประโยชน์ และอาจถึงขั้นได้รับเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ ก็คือ พรรคเพื่อไทย การเคลื่อนไหวเรื่องนี้ ทำให้ “หมอวรงค์” ตั้งข้อสงสัย ก็คงไม่ผิด แต่ในเมื่อเจ้าตัว “ปฏิเสธ” อย่างชัดเจน ก็ต้องจับตามองกันต่อไปเหนืออื่นใด นี่คือ สิ่งที่การเมืองไทยกำลังเผชิญหน้า ทั้งปัญหาถูกแทรกแซง และปัญหาภายในการเมืองเอง