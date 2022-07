ปลัดสปน.ประชุมการพัฒนานโยบายและกม.การคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานใหญ่UN

วันนี้ (20ก.ค.) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลด้านกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6 (Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy, Session 6) ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยเป็นการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยกำหนดให้หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไปแถลงผลงานและรายงานความคืบหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศคู่เจรจากับอังค์ถัดการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงนำต่อที่ประชุมอังค์ถัด ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินกระบวนการประเมินนโยบายและทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแบบสมัครใจ (Voluntary Peer Review on Consumer Law and Policy) ภายใต้การสนับสนุนของอังค์ถัด โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจำนวนกว่า 100 ประเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกประเทศให้ความสนใจในกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มีการเตรียมการนำระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) ไปใช้รองรับข้อพิพาทข้ามแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และภายในปี 2565 นี้ จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่ 2 ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพิ่มศักยภาพของระบบดังกล่าวให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน สอดคล้องทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้บริโภคกับนักลงทุนในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยประสานงานกลางระดับประเทศ ที่ประสานการทำงานของหน่วยงาน 20 หน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ โดยทำงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธาน มีผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2563- 2564 ที่ผ่านมา สามารถช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 41,246 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่สามารถประนีประนอมและยุติการไกล่เกลี่ยได้ 39,109 เรื่อง และเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดี จำนวน 2,137 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่สามารถเรียกคืนให้ผู้บริโภคเป็นจำนวนเงิน 1,583.79 ล้านบาท หรือ 43.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรเอกชน โดยมีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ในปี 2564 ขึ้นมาเสริมการทำงานของภาครัฐด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า กระบวนการประเมินนโยบายและทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ Voluntary Peer Review on Consumer Law and Policy ภายใต้การสนับสนุนของอังค์ถัด ที่ประเทศไทยได้นำเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับการพัฒนานโยบายและกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยและทุกประเทศในระยะต่อไป ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การนำเสนอโครงการดังกล่าว องค์การสหประชาชาติฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากราชอาณาจักรสวีเดน เม็กซิโก และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มาร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้วยอนึ่ง การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลด้านกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 เป็นการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ โดยการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมกำหนดให้หัวหน้าคณะผู้แทนระดับหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป แถลงผลงานและรายงานความคืบหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกับ UNCTAD ซึ่งเมื่อปี 2558 สมัชชาสหประชาชาติได้มีมติมอบหมายให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลด้านกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการทบทวนกฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับชาติตามที่หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสมาชิกได้ดำเนินการ โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นเป็นการดำเนินการโดยความสมัครใจเข้ารับการประเมิน การประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยต่อที่ประชุมฯ และได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากสวีเดน เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ เป็นผู้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้วย ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวชื่นชมการนำเสนอผลการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย และขอให้นำกรณีศึกษาของประเทศไทยไปพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสมาชิกทั่วโลกในระยะต่อไป