เผยชัด “สหรัฐฯ” เทิดทูนกษัตริย์ไทย เหมือนคนไทย “ดร.นิว” ฟาด “ธนาธร” โหนกระโปรง ร้องคืนสิทธิ “บุ้ง-ใบปอ”

“อัษฎางค์” เปิดคำพูดทูตสหรัฐฯ ย้ำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และเข้าใจดีว่าคนไทยก็เทิดทูน ซัด “3 นิ้ว” บิดเบือน “ธนาธร” กร้าว! ร้องคืนสิทธิประกัน “บุ้ง-ใบปอ” “ดร.นิว” ฟาด หยุดโหนกระโปรงเด็ก เล่นเกมน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (19 ก.ค. 65) อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค ระบุว่า“ความพยายามในการทำให้การละเมิดกฎหมาย เป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ของฝ่ายที่เรียกตนเองว่า ฝ่ายปฏิรูป………………………………………………ข่าวที่ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่ ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐฯไม่มีประเด็น ม.112 แต่อย่างใดแต่ที่เกิดประเด็นขึ้นนั้น เกิดมาจากการตีไข่ใส่ซีอิ๊วน้ำปลาของพวกที่ต่อต้าน ม.112 และเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นอย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ที่ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัวกล่าวคือ ฝ่ายที่ต่อต้าน 112 และสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ตีปีกฮึกเหิมว่าอเมริกาแสดงท่าทีเข้าข้างพวกตนส่วนฝ่ายที่จงรักภักดี ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ว่า สหรัฐฯ ก้าวก่ายซึ่งข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากวงใน ว่า ไม่มีอะไรในกอไผ่ มีแต่การบิดเบือนสาระสำคัญจากถ้อยคำของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ของฝ่ายปฏิกษัตริย์นิยมเท่านั้น………………………………………………ท่านทูตโกเดค กล่าวเพียงว่า“The United States respects the institution of the Thai monarchy and we understand the esteem with which the Thai people hold the royal family.สหรัฐฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และเรา (สหรัฐฯ) เข้าใจดีว่าคนไทยเทิดทูนราชวงศ์Freedom of expression is critical.เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญand I would emphasize both publicly and privately the importance of allowing people to freely express their ideas without threat of arrest.”และผมเน้นย้ำทั้งต่อสาธารณะและโดยส่วนตัวถึงความสำคัญในการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยปราศจากการข่มขู่ว่าจะจับกุม………………………………………………จะเห็นได้ว่า ท่านทูต เกริ่นมาตั้งแต่ต้นว่าสหรัฐฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และสหรัฐฯ เข้าใจดีว่าคนไทยเทิดทูนราชวงศ์ดังนั้น ในเมื่อคนไทยเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วจะมีเหตุผลใดที่คนไทยจะใช้ความมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางเดียวกัน จะมีเหตุผลใดที่รัฐหรือสถาบันพระมหากษัตริย์จะข่มขู่ว่าจะจับกุมคนไทยซึ่งเทิดทูนสถาบันฯยิ่งไปกว่านั้น สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้นำของโลกเสรีนิยม ซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี “ภายใต้กรอบของกฎหมาย” โดยปราศจากการข่มขู่ว่าจะจับกุมทุกประเทศในโลกล้วนมีกฎหมายปกป้องประมุขหรือผู้นำแห่งรัฐ และ ม.112 ก็เป็นกฎหมายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐม.112 ก็เหมือนกับกฎหมายอาญาทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ คือ มีความพยายามในการยั่วยุรัฐบาล เพื่อหวังสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายขณะเดียวกัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุว่า[ คืนสิทธิประกันตัวให้ บุ้ง ใบปอ และผู้ต้องหาคดีการเมืองทุกคน ก่อนที่กระบวนการยุติธรรมจะเปื้อนเลือดไปมากกว่านี้ ]ผมทราบข่าวด้วยความตกใจและสะเทือนใจ ว่า วันนี้ บุ้ง และ ใบปอ หนึ่งในผู้ต้องหาคดี 112 ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วน เนื่องจากอาการทรุดลงระหว่างให้การในศาลบุ้ง และ ใบปอ ถูกตั้งข้อหา 112 จากการทำกิจกรรมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเรื่องขบวนเสด็จ ทั้งคู่ถูกปฏิเสธการประกันตัวหลายครั้ง ทั้งที่เป็นสิทธิพื้นฐานของพลเมือง พวกเขาเลือกประท้วงด้วยการใช้ร่างกายของตนเองเป็นเครื่องมือต่อต้านความอยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมโดยการอดอาหารเป็นเวลา 47 วันแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565)นอกจาก บุ้ง ยังมีนักกิจกรรมอีกคนที่เลือกใช้วิธีเดียวกันในการประท้วงกระบวนการยุติธรรม คือ ธีรวิทย์ ผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊ซ เขาอดอาหารนับถึงวันนี้เป็นเวลา 31 วันแล้ว และยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับการประกันตัวผมไม่ได้เรียกร้องให้ใครได้รับสิทธิพิเศษหรือถูกยกเว้นโทษ แต่สิทธิประกันตัวเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับ พวกเขาเป็นเพียงผู้ต้องขังที่รอการพิจารณาคดี ยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่ามีความผิด ไม่มีประวัติเป็นอาชญากร ไม่ได้เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไม่มีเหตุผลสมควรใดๆ ที่จะต้องกักขังทรมานพวกเขาไว้ในเรือนจำผมขอเรียกร้องต่อกระบวนการยุติธรรม ให้สิทธิประกันตัวแก่ บุ้ง ใบปอ และผู้ต้องขังคดีการเมืองทุกคนความสูญเสียที่ประเทศชาติและสังคมไทยได้รับ จากการที่เยาวชนคนหนุ่มสาวต้องถูกกักขัง ต้องคดีอาญา เพียงเพราะพวกเขาออกมาเปล่งเสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัย เรียกร้องอนาคตที่พวกเขาอยากใช้ชีวิตอยู่ มันมากเกินไปแล้วอย่าให้ถึงกับต้องมีใครสังเวยชีวิตเพียงเพื่อเป็นหลักฐานถึงความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมไทยเลย”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า“ก็ใช้วิธีหาเหยื่อรายใหม่ไปเรื่อยๆพอรุ่นนึงแกรด ก็หารุ่นใหม่มาแทนไม่สงสัยเหรอ เด็กพวกนี้ หนีออกจากบ้านไปเช่าห้องอยู่ งานการไม่ทำแต่มีเงินจัดกิจกรรมต่อเนื่องใครเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดู#สมยศโมเดลลิ่ง ต้องมีคำตอบ”นอกจากนี้ ยังแชร์โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyanของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า“เมื่อไหร่นายธนาธรจะหยุดโหนชายกระโปรงและเลิกต่อสู้บนการโกหกบิดเบือนเสียที?๑. นายธนาธร พูดความจริงไม่หมด ทั้งสองคนได้รับสิทธิประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กลับกระทำผิดซ้ำซากจนผิดเงื่อนไขของการประกันตัว และเป็นที่มาของการถูกถอนประกันในที่สุด๒. ถ้านายธนาธรหวังดีกับทั้งสองคนนี้จริง ทำไมถึงไม่เคยออกมาตักเตือนหรือชี้นำไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย กลับมีแต่ออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วมาโดยตลอด๓. ตอนที่ทั้งสองคนนี้ได้รับสิทธิประกันตัว ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้ว นายธนาธร เอาหัวไปมุดอยู่ในรูไหน จึงไม่ออกมาห้ามปรามไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำซาก จนถูกถอนประกันในที่สุด๔. แม้แต่นายธนาธรเอง หลังจากโดนคดี ม.๑๑๒ ก็สงบปากสงบคำ ระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ รู้จักเอาตัวรอด แต่ทีแบบนี้กลับไม่รู้จักแนะนำคนอื่นๆ ในขบวนการสามนิ้ว๕. นายธนาธร เป็นคนมีการศึกษา แต่กลับเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ต่อไปผู้มีความผิดอดอาหารประท้วงกันเป็นว่าเล่นเพื่อกดดันกระบวนการยุติธรรม สังคมก็จะวุ่นวายกันหมด๖. นายธนาธรกล่าวด้อยค่าว่ากระบวนการยุติธรรมเปื้อนเลือด แต่นายธนาธรก็ใช้กระบวนการยุติธรรมเดียวกัน ฟ้องหมิ่นประมาทใช้กฎหมายและเงินปิดปากคนเห็นต่างเสียเอง๗. ถ้าสิ่งที่ทั้งสองคนนี้กระทำเป็นเสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัยและเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทำไมนายธนาธรจึงไม่ยอมออกมากระทำแบบเดียวกันเสียเอง จะโหนชายกระโปรงของทั้งสองคนนี้ไปเพื่ออะไร?”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ ปัญหาการ “บิดเบือนความจริง” เพื่อประโยชน์ของฝ่ายตัวเอง ทั้งเรื่องคำพูดของ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่ ที่แทบจะแปลความหมายเป็นอื่นไม่ได้เลย แต่ก็ยังอุตส่าห์ “บิดเบือน” ทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาจนได้โดยเฉพาะที่พูดว่า “...ผมเน้นย้ำทั้งต่อสาธารณะและโดยส่วนตัวถึงความสำคัญในการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยปราศจากการข่มขู่ว่าจะจับกุม” นี่คือหลักการ ที่จำเป็นต้องยึดเอาไว้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เห็นด้วยกับ 3 นิ้ว ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไทย หรือ สถาบันฯแต่อย่างใดส่วนเรื่อง นายธนาธร เรียกร้องคืนสิทธิประกันให้กับ “บุ้ง-ใบปอ” ยิ่งแล้วใหญ่ ปัญหามีอยู่ว่า “บุ้ง-ใบปอ” เคยได้ประกันแล้ว ศาลห้ามทำผิดซ้ำ แต่ฝ่าฝืนทำผิดซ้ำ ศาลจึงถอนประกัน เรื่องนี้เป็นข่าวทางสื่ออย่างเปิดเผย และที่ศาลไม่ให้ประกัน ก็เพราะเคยมีประวัติดื้อดึงทำผิดซ้ำนั่นเอง จึงยังไม่มีเหตุผลอื่นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งไม่ให้ประกัน ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ทั่วโลกก็น่าจะเป็นอย่างนี้ใครลองไปทำอย่างนี้กับศาลสหรัฐฯดู เขาจะให้ประกันทุกคนทุกครั้งที่ขอหรือเปล่า?เรื่องของเรื่อง ถึงอย่างไรกลุ่มที่ทำผิด เมื่อได้ประกัน ก็ต้องทำผิดซ้ำ เพื่อให้ถูกถอนประกัน จากนั้นก็โทษผู้อยู่เบื้องหลังว่า ไม่ให้ประกัน ทั้งที่ความจริงไม่อาจรู้ว่า มีเบื้องหลังจริงหรือไม่ แต่การโทษผู้อยู่เบื้องหลัง คือ การเคลื่อนไหวต่อสู้อีกอย่างหนึ่ง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า มี “อำนาจแฝง” และเป็นเหตุผลว่า ทำไมต้องต่อสู้... ใช่หรือไม่