นายกฯ ยินดีหน่วยงานการท่องเที่ยวบูรณาการความร่วมมือ เดินหน้าตามแผนปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 2565-2566

วันนี้ (19 ก.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว ยินดีที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวมีการบูรณาการ เดินหน้านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดรับกับ “ปีส่งเสริมท่องเที่ยวไทย 2565-2566” เชื่อมั่นด้วยศักยภาพไทยยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้กระแสการท่องเที่ยวที่ให้นักเดินทางใช้ชีวิตและทำงานได้ทุกที่ง่ายยิ่งขึ้นกำลังได้รับความน่าสนใจเป็นอย่างมาก (Digital Nomad) ซึ่ง ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของกลุ่มนี้ หลังกรุงเทพฯ ครองอันดับ 2 เมืองดีที่สุดในโลกที่เหมาะสำหรับการทำงาน–ท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน ซึ่ง Airbnb ได้ประกาศความร่วมมือกับ 20 จุดหมายปลายทางทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ภายใต้โครงการ Live and Work Anywhere เพื่อช่วยส่งเสริมจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับคนทำงานทางไกลในระดับโลก ด้วยศักยภาพ และความพร้อมที่รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยจุดหมายปลายทางประกอบด้วย จุดหมายปลายทางในระดับประเทศ ไปจนถึงเมืองรองที่มีเอกลักษณ์ เอื้อแก่ผู้ต้องการอาศัยและทำงานในภูมิภาคอื่นAirbnb ได้ร่วมงานกับรัฐบาลไทย โดย ททท. มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากโครงการ Live and Work Anywhere จะริเริ่มโครงการเพื่อประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การสร้างศูนย์ข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับประเทศไทย แสดงที่พักระยะยาวชั้นนำในแต่ละท้องถิ่น ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ และข้อมูลวีซ่าเพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่ทำงานทางไกล ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดตัวศูนย์ข้อมูลออนไลน์ได้ภายในปีนี้นายธนกรฯ กล่าวว่า “นายกฯ ให้ความสำคัญ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผลักดันสนับสนุนการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ โดยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในพื้นที่ 55 จังหวัดทั่วประเทศ ที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรอง เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้จากการมาเยือนของนักท่องเที่ยวสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับฐานรากของเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ ยืนยันไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยนายกฯ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ทุกส่วน ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ประชาชนพร้อมเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”