นายกฯปลื้มไทยติดอันดับโลกต่อเนื่อง ยกศักยภาพนโยบาย-ปชช. ชม “บัวขาว” ขึ้นไทม์สแควร์

วันนี้ (17 ก.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอชื่นชมผลการจัดอันดับด้านต่างๆ จากทั่วโลกประจำปี 2565 ที่มีประเทศไทยติดอันดับอย่างต่อเนื่อง และเป็นการติดอันดับในด้านสำคัญๆ ที่มีผลต่อการพิจารณาเดินทางมาท่องเที่ยว มาทำงาน มาอยู่อาศัย ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งขอบคุณประชาชนทุกคน ที่มีส่วนทำให้ประเทศไทยมีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ ติดอันดับโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการจัดอันดับที่สุดด้านต่างๆ ประจำปี 2565 ประเทศไทยติดอันดับอย่างมากมาย โดยได้ยกตัวอย่างมา 14 รางวัล ในด้านสำคัญๆ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และด้านคุณภาพชีวิตด้านการท่องเที่ยว- อันดับ 1 เกาะพะงัน เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่สุดในโลก (Workation) ประจำปี 2565 (ที่มา: William Russell.com)- อันดับ 1 กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด (Best City) ในการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก (ที่มา: นิตยสาร DestinAsian)- อันดับ 3 และ 4 “เกาะที่ดีที่สุด” ภูเก็ต และ เกาะสมุย ในภาคการท่องเที่ยว ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ที่มา: นิตยสาร DestinAsian)- อันดับ 4 จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวน่ามาเยือนมากที่สุดในโลก หลังสถานการณ์โควิด-19 (ที่มา: Visa Global Travel Intentions Study)- อันดับ 8 ประเทศที่มีความปลอดภัยในการเดินทางสูงที่สุด (ที่มา: Berkshire Hathaway Travel Protection)- อันดับ 14 ประเทศที่มีผู้เข้าชมใน Street View มากที่สุดจากทั่วโลก (ที่มา: Google Street View)- อันดับ 20 “ต้มยำกุ้ง” ซุปที่ดีที่สุดในโลกในปี 2022 ของ CNN Travel ในปี 2565 (ที่มา: CNN Travel)ด้านเศรษฐกิจ- อันดับ 9 เมืองที่นักเดินทางรอบโลก โหวตให้เป็นขวัญใจ นักชิม (ที่มา: Tripadvisor)- อันดับ 71 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก (ที่มา: CS Global Partners)- อันดับ 35 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในการใช้ซอฟต์เพาเวอร์สร้างความรับรู้ภายในประเทศ (ที่มา: Global Soft Power Index 2022)ด้านคุณภาพชีวิต- อันดับ 16 “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“ มหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ the Impact Ranking 2022 (ที่มา: The Times Higher Education (THE)- อันดับ 61 ประเทศที่มีความสุขที่สุด (ที่มา: เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ) รายงานความสุขโลกประจำปี (World Happiness Report 2022)ด้านสาธารณสุข- อันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด (ที่มา: The Times Higher Education (THE)- อันดับ 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 หรือ The World's Best Hospitals 2022 (ที่มา: นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ “Newsweek”)ทั้งนี้ โฆษณาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยอีกว่า บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยขวัญใจชาวไทย ที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้เป็นนักมวยไทยคนแรกที่ได้ขึ้นไลฟ์บิลบอร์ดใน “ไทม์สแควร์” หนึ่งในย่านธุรกิจสำคัญที่สุดของโลกกลางมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งครั้งนี้จะกลับมาในรายการ “ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์” ที่จะประเดิมวันที่ 19 สิงหาคม นับได้ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์มวยไทย ดึงดูดชาวต่างชาติ และผู้ชื่นชอบมวยไทย เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทย เป็น Soft power ที่ต่อยอดกิจกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศได้“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพ และทรัพยากรของประเทศไทย ประกอบกับการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่กำหนด ประเมินตามสถานการณ์โลก เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด รัฐบาลวางแนวทางดำเนินนโยบายเพื่อฟื้นฟู และพัฒนา เศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง ผลการจัดอันดับเหล่านี้ถือเป็นรางวัลเพื่อให้คนไทยทุกคนมีความเชื่อมั่นในประเทศของเรา การดำเนินนโยบายของเรา และศักยภาพของคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยที่มีส่วนนำชื่อเสียงที่ดี มาให้ประเทศไทย ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมให้ประเทศ และขอบคุณประชาชนทุกคน ที่เป็นตัวแทนของประเทศ เป็นตัวอย่างที่ดี นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยพร้อมกันนี้ รัฐบาลพร้อมเดินหน้าการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว กำหนดแนวทางการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามกระแส ความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ไทยจะติดอันดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศของเราไม่ได้หยุดยั้งการพัฒนา” นายธนกร กล่าว