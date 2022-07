นายกฯ โพสต์อาลัย “ชินโซ อาเบะ” อดีตนายกฯ ญี่ปุ่น ชี้เป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” เป็นภาษาอังกฤษ อาลัย “ชินโซ อาเบะ” อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงแก่อสัญกรรม หลังถูกลอบยิง ความว่า“It is with utmost grief that I mourn the passing of a great friend—the former Prime Minister Shinzo Abe. The people of Thailand join me in offering our deepest condolences to the nation of Japan and her people. If there could be any consolation to this senseless tragedy—it is the fact that Prime Minister Abe made his beloved nation and the world a better place with his lifelong dedication to public service, and untiring pursuit of his exemplary vision and farsightedness. My heartfelt sympathies for the loss of Japan’s favorite son.”แปลความว่า“ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของมหามิตร – อดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะประชาชนชาวไทยและกระผม ขอร่วมกันแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่น หากจะต้องหาคำปลอบโยนใดเพื่อใช้บรรเทาความเศร้าเสียใจที่เกิดจากเหตุโศกนาฏกรรมที่ไร้เหตุผลครั้งนี้ คำปลอบโยนนั้นก็คงจะเป็นความจริงที่ว่า นายกรัฐมนตรีอาเบะ เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศอันเป็นที่รักของท่านรวมทั้งโลกใบนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้น ด้วยความทุ่มเทเสียสละที่มีต่องานบริการสาธารณะ และด้วยวิสัยทัศน์และสายตาอันกว้างไกลกระผมขอแสดงความเสียใจและเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียลูกชายคนโปรดของญี่ปุ่น