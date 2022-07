“บิ๊กตู่” ปลื้มพะงันเบอร์ 1 โลกจุดหมาย Workation ดันอันดามัน World Class Wellness Destination

วันนี้ (3 ก.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลื้ม เกาะพะงัน ไทย ครองอันดับ 1 ของโลก ในการจุดหมายปลายทางเพื่อการ Workation พร้อมเดินหน้าผลักดันท่องเที่ยวอันดามันสู่การเป็นอันดับ 1 ด้าน World Class Wellness Destination ตามแนวยุทธศาสตร์ เชื่อมั่นว่า สามารถขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ สอดรับยุทธศาสตร์ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งได้ยกเลิก Thailand Pass ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการจัดอันดับประจำปี 2022 ของ เว็บไซต์ William Russell ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ชีวิต และรายได้ พบว่า จากการสำรวจสมาชิกซึ่งมีกว่า 160 ประเทศทั่วโลก พบว่า เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย ครองอันดับ 1 ของโลกในจุดหมายปลายทางเพื่อการ Workation หรือรูปแบบการเดินทางทำงาน ที่เชื่อมโยงการทำงานเข้ากับการท่องเที่ยว โดยใช้ 4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับที่อยู่อาศัย 2. ความเร็วอินเทอร์เน็ต 3. ความปลอดภัย 4. ความสนุกสนาน ซึ่งพบว่า เกาะพะงัน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพำนักในระยะยาว และมีงานเทศกาล Full-moon ซึ่งเป็นงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไทยมาอย่างต่อเนื่อง และจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ของนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (Thailand Tourism Congress 2022) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการในการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย เพื่อพัฒนาและผลักดันไทยไปสู่การเป้าหมายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical Tourism Destination) ใน 5 ปี ภายใต้แนวคิด Living in Sustainability and Prosperity for All ผ่านโมเดล “HEALTHY” 1. H (Human resources development) 2. E (Education) 3. A (Advertising & Marketing) 4. L (Laws & Regulations) 5. T (Technology) 6. H (Happiness) 7. Y (Your support) เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และ สตูล เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการจัดการ และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น รวมทั้งมีศักยภาพโดดเด่น เหมาะสำหรับการต่อยอดสู่การเป็น World class destination เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก“นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขยายศักยภาพการท่องเที่ยว จนเป็นที่ชื่นชมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สอดรับกับบริบทของแผนประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของรัฐบาล รวมทั้งการคลายกฎระเบียบด้านการเดินทางของทั่วโลก รวมทั้งมั่นใจว่า อันดามัน World Class Wellness Destination จะเป็นรูปแบบที่สอดรับกับความต้องการนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย กระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่” นายธนกร กล่าว