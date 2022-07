"ธนกร" พอใจ "ชัชชาติ" รับลูกนายกฯหนุนท่องเที่ยว เน้นเจาะตลาดระยะไกลมุ่งนำรายได้ช่วยปชช.

วันนี้ (1ก.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดประชุมหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ว่า ตนเห็นด้วยที่ กทม. จะวางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลผ่าน ททท. ซึ่งจะทำให้การดึงดูดนักท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าประเทศ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 นี้ เป็นต้นไป ศบค. ได้ยกเลิกระบบ Thailand Pass และเอกสารประกันสุขภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพียงแค่แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือแสดงผลการตรวจเชื้อโควิดที่เป็นลบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น นับเป็นการเปิดประเทศเต็มรูปแบบตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแผนที่รัฐบาลเตรียมไว้ หลังจากที่การท่องเที่ยวไทยต้องเผชิญวิกฤตมากว่า 2 ปี“รัฐบาลได้อนุมัติให้ปี 2565-2566 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ตั้งเป้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยในปีนี้ 10 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกล เช่น ซาอุดิอาระเบีย อิสราเอล คาซัคสถาน สหรัฐฯ และกลุ่มละตินอเมริกา ภายใต้แนวคิด Time is The New Currency ครอบคลุมนักท่องเที่ยวหลากหลายทั้งกลุ่มทำงานที่ไหนก็ได้ กลุ่มยูทูปเบอร์ กลุ่ม LGBTQ+ กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ และกลุ่มที่ชอบสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น โดย ททท.จะทำงานร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ เช่น สายการบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA) รวมถึงการจัดงานไทยเฟสติวัลในต่างประเทศเพื่อแนะนำประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมหลายอย่างนั้น ททท.ดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว เช่น การจัดงานเทศกาล หรือการสร้างคอนเทนต์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้นเชื่อว่า กทม. ในฐานะที่เป็นประตูบานแรกในการเปิดรับนักท่องเที่ยว จะสามารถดูแลรับผิดชอบการอำนวยความสะดวกทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย และเชื่อมต่อกับ ททท. ได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำงาน ซึ่งรัฐบาลยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน” นายธนกร กล่าว