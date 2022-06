สสส. ร่วม มูลนิธิละครธรรมะ เปิดตัวละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” สะท้อนปัญหาสังคม

สสส. - มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดตัวละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” สะท้อนปัญหาสังคม ใช้ศิลปะสร้างสรรค์ฟื้นฟูจิตใจ การันตีความสนุก มีสาระ สไตล์ “ครูเล็ก-ภัทราวดี” ความยาว 15 นาที 16 ตอน รับชม-พูดคุยสดๆ ผ่านทาง Patravadi Channel เริ่ม 23 มิ.ย.นี้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่หัวหินสเก็ตพาร์ค (โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดตัวละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” Nothing is Impossible กับการใช้ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสุขภาวะด้านจิตใจให้ประชาชนทุกวัยในสังคมนางภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) ประจำปี 2557 และผู้กำกับละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” สสส. กล่าวว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับ สสส. ริเริ่มโครงการเสน่ห์รอยรั่ว ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ มุ่งขับเคลื่อนสังคมผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กับเยาวชน สำหรับละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” ครั้งนี้ เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย สะท้อนความคิดต่าง วิธีการแก้ปัญหา และการค้นพบตัวเองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในค่ายศิลปะการแสดง N.im.P (Nothing is Impossible) นำแสดงโดย ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ อ้น-สราวุธ มาตรทอง เล้ง-ราชนิกร แก้วดี อุ๋ย-นที เอกวิจิตร (Buddha Bless) และนักแสดงมากความสามารถอีกมากมาย“ละครเสน่ห์รอยรั่ว ใช้ศิลปศาสตร์เป็น Soft Power ไปอุดรอยรั่วให้กับทุกวัย ทุกความคิดที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สามารถปรับตัวพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ มีความยาว 15 นาที 16 ตอน รับชมพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นในการเสวนาหลังจบละคร ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.30-20.30 น. ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจและยูทูบช่อง Patravadi Channel ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป” นางภัทราวดี กล่าวนางญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า ข้อมูลสถิติความรุนแรงในครอบครัว โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เมื่อเดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 พบว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 มีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 1,492 ราย หรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 66% สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียดทางเศรษฐกิจ การใช้สารเสพติด และปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันของสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้เกิดการทะเลาะ ถึงขั้นการใช้ความรุนแรง สสส. เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ โดยละคร “เสน่ห์รอยรั่ว” มุ่งสื่อสารเกี่ยวกับทักษะชีวิต ปรัชญาการมองโลกและชีวิต และสะท้อนปัญหาครอบครัวอันมีผลกระทบต่อสังคม ด้วยงานศิลปศาสตร์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ ทั้งระดับผู้นำ ทางความคิด และระดับบุคคลทั่วไป ที่มาจากตัวแทนจากหลากหลายวัย การสื่อสารผ่านศิลปะการละครจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนปัญหาครอบครัวและสังคม และมุมมองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและปัญหาของคนแต่ละช่วงวัย รวมทั้งสอดแทรกองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์หลากหลายแขนง เพื่อให้เป็นหนึ่งในสื่อสร้างสรรค์ในระบบนิเวศสื่อสุขภาวะนายนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ ศิลปินผู้รับบท “ครูซอ” หนึ่งในตัวละครสำคัญของเสน่ห์รอยรั่ว กล่าวว่า ละครจากครูเล็กในวัย 74 ปี ผู้ชมจะได้เห็นผลงานระดับชั้นครูที่ถ่ายทอดอย่างร่วมสมัย สนุกสนาน มีสาระ ทำให้ผู้ชมได้ย้อนกลับมาเห็น “รอยรั่ว” ของชีวิต ที่ไม่มีอะไรที่ซ่อมไม่ได้ ละครเสน่ห์รอยรั่ว สสส. ยังทำให้ศิลปินมืออาชีพหลายคน ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการทำงานร่วมกับนักแสดงรุ่นใหม่ ถือเป็นการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ของศิลปินที่มีคุณภาพ มีสุขภาวะที่สมดุลทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณในการสร้างสังคมแห่งผู้ให้ ส่งต่อทักษะนักสื่อสารสุขภาวะ ส่งสารที่ดีสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม