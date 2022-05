นายกฯ ยินดี ชื่นชม โนราไทย โชว์ไกล ถึง "เวนิส" ขอบคุณทุกฝ่ายผลักดัน ซอฟเพาเวอร์ไทย สู่สายตาชาวโลก

วันนี้ ( 28 พ.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงความยินดีและชื่นชมการเเสดงโนราของ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 ผู้มุ่งมั่นสืบสาน “มโนราห์” ในโครงการโนราไทยไปเวนิส นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปี 2022 “มรดก โนรา : Spirit of NORA” ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565 ณ Palazzo Pisani Santa Marina นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ในรูปแบบเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเบียนนาเล่ (Biennale) ผ่านนิทรรศการ Spirit of NORA: Intangible Culture Heritage Of Thailandน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การแสดงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการผลักดันของสงขลาพาวิเลียน ร่วมด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐอิตาลี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า นอกจากการแสดงรำโนราบนเรือกอนโดลา ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สำคัญของนครเวนิสแล้ว ยังมีนิทรรศการมรดกโนรา จัดแสดงศิลปะหลากหลายรูปแบบเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับโนรา โดยได้รับความสนใจจากชาวนครเวนิส นักท่องเที่ยว รวมถึงคนไทยในนครเวนิส เป็นอย่างมากน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันผลักดันศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก อันเป็นการส่งเสริมซอฟเพาเวอร์ไทย ให้ชาวต่างชาติได้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมเครือข่ายผู้สร้างงานศิลปะให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่สากล สร้างการยอมรับ ต่อยอดสู่การท่องเที่ยว นำพาสังคมไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมของคนไทยน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับโนราได้รับการยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากองค์การยูเนสโก มีคุณค่าและความสำคัญ ในฐานะศิลปะการแสดงที่สืบทอดทางการบูชาบรรพบุรุษและการบูชาทางศาสนาของคนในพื้นที่ภาคใต้ โดยนำเสนอนิทานชาดก วรรณกรรมท้องถิ่น ปัจจุบันมีการสืบทอดโนราทั้งการแสดง งานฝีมือ ดนตรี และพิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนโนราโดยองค์การยูเนสโก ถือเป็นการช่วยส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ที่จะเป็นผลดีทั้งทางด้านการสืบสาน พัฒนา และมูลค่าทางเศรษฐกิจ